PUEBLO POBRE Y GOBERNANTES RICOS, LA CONSECUENCIA DE UN MODELO DE CURRUPCIÓN

El concejal de la UCR de El Colorado, Emanuel Zieseniss, en comunicación con Radio Parque FM 89.3, cuestiono la ostentosa vida y expuso los privilegios del Intendente Mario Brignole y su familia, en el uso de maquinas y obras que son del municipio en beneficio propio y instó a que se rinda cuentas y a la transparencia de la gestión publica. “En Formosa el sistema está preparado para la corrupción” sentencio el concejal.

«Días atrás hacíamos una denuncia pública a través de algunos medios de comunicación, donde exigíamos que se nos informe acerca de quien es o quiénes son los dueños de las máquinas que están realizando las obras de alcantarillado en El Colorado, que valdrán 15 millones.

Planteábamos eso porque fue el municipio de El Colorado el que se comprometió a ejecutarlas en un convenio con el Ministerio de Economía de la Provincia, sin embargo observamos en la obra algunas máquinas y camionetas que pertenecerían a la empresa del hijo del Intendente de El Colorado, y si esto fuera así se produciría un hecho ilícito. Lo cual no nos sorprendería pues el sistema esta formoseño está preparado para la corrupción».

EL MODELO FORMOSEÑO ES UN MODELO DE CORRUPCIÓN QUE LE GARANTIZA AL GOBIERNO MANTENERSE EN EL PODER.

Zieseniss planteo que todas las herramientas de control institucional son neutralizadas por el gobierno, «para dar algunos ejemplos: La “Fiscalía de Investigaciones Administrativas” que establece la Constitución Provincial nunca se puso en funcionamiento, la “Acción de Transparencia”, no se puede poner en funcionamiento porque no existe la Fiscalía mencionada, nuestra provincia nunca adhirió a la “Ley de Etica Pública Nacional”, y toda otra iniciativa planteada en el orden provincial o comunal que tienda a buscar la transparencia es neutralizada por el gobierno. De esa forma nuestros gobernantes no tienen el deber de presentar declaraciones juradas, por ende no se sabe que tienen, como entraron a la administración pública, ni cuál es su patrimonio. Esto no es una casualidad “En Formosa el sistema esta preparado para la corrupción”.

A su vez, denuncio que, “esa corrupción es la que le permite hacerse del dinero necesario para volver a ganar elecciones”.

ESA PLATA QUE SE ESCURRE POR LA CORRUPCION ES LA QUE FALTA EN MUCHOS LUGARES

«Es la que falta para pagar buenos sueldos a los empleados públicos, es la que falta en los hospitales, es la que falta para incentivar a los emprendedores y es la que falta en otro tantos lugares» expresó el edil de El Colorado.

Finalmente, recarlco que el cambio dependerá de la gente, y que hay que terminar con esta matriz de corrupción, por eso convoco a todos los ciudadanos de bien a participar activamente de la vida política de esta provincia y jugarnos para que las cosas cambien. «La corrupción, denunciarla, presentar proyectos para desterrarla, y sobre todo militar un cambio de modelo, ese será nuestro desafío y nuestro aporte a la sociedad».

