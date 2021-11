Qué es la anosognosia: la enfermedad que podría padecer Alberto Fernández, según Facundo Manes

21

Se trata de un trastorno cognitivo por el cual, a partir de la “incapacidad de introspección”, uno no puede reconocer su propia situación o problema.

El diputado electo Facundo Manes criticó la reacción de Alberto Fernández tras el resultado electoral. El neurocientífico analizó los dichos del Presidente, que tras la derrota habló de “triunfo” y convocó a una movilización de festejo a la Plaza de Mayo. El Frente de Todos quedó a 8,5 puntos por debajo de Juntos por el Cambio; en dos años, el oficialismo sufrió una sangría de 40 por ciento de los votos; y fueron derrotados en la provincia de Buenos Aires.

Tras ello, y apoyándose en su especialidad, la neurociencia, el radical conversó con FM Futurock y dijo que el jefe de Estado “tiene anosognosia”. Y explicó: “En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación”.

“Me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó. No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido”, siguió Manes. Y remató: “No hay nada para festejar, nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza”. En esa misma línea, en su Twitter escribió: “En esta elección no hay vencedores ni vencidos: la Argentina es un fracaso colectivo. Y, para poder reconstruirla, necesitamos dos cosas: que la ciudadanía se anime a pensar en grande y que los dirigentes se manejen con mayor humildad y responsabilidad”.

La Real Academia Española define a la anosognosia como una “enfermedad que consiste en no tener conciencia del mal notorio que se padece”. Es decir que es un trastorno cognitivo que impide tomar conciencia o percibir la propia enfermedad.

Según se explica en el blog de la Fundación Pasqual Maragall, organización centrada en la investigación sobre el Alzheimer, se trata de “la incapacidad de introspección para percibir y reconocer una enfermedad que uno mismo padece”.

El término, que descrito por primera vez por el neurólogo francés Joseph Babinski en 1914, “proviene del griego y está formado por la conjunción del prefijo a (no, o sin), nosos (enfermedad) y gnosis (conocimiento), o sea: ‘sin conocimiento de enfermedad’”.

Desde esta entidad, añaden: “La anosognosia es un síntoma que puede aparecer en diferentes patologías, trastornos o enfermedades, como en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, tras algunos tipos de ictus u otras lesiones cerebrales; y en muchos casos de demencia, como suele ser habitual en la enfermedad de Alzheimer”.

De igual manera, la neuropsicóloga Jessica García, del Centro Integral de Atención Neurológica (CIAN) de España, señala que este trastorno cognitivo “es muy característico en personas con daño cerebral”. Y profundiza: “No son muy conscientes de sus déficits y al final, un poco por protección del propio cerebro, no saben realmente todas las dificultades que le han quedado, y es la familia la que debe hacerse cargo de todo”.

Esta no es la primera vez que Manes se refiere a esta enfermedad para explicar un conflicto político. De hecho, tiempo atrás había señalado: “Tenemos anosognosia: la Argentina no reconoce que es un país pobre o que la economía es el cerebro de los ciudadanos. El mayor problema argentino es que no tenemos un plan de tratamiento”.

