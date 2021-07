Que fue lo que dijo Eleuterio Toribio, para que González difamara a Hernández por dejarlo hablar

31

Eleuterio Toribio en comunicación con Radio Parque, en programa Sin Censura que conduce el doctor Gabriel Hernández, explicó la penosa situación de los originarios en el Oeste formoseño.

El referente originario expresó qué pertenece a una comunidad de Ingeniero Juárez, allí el cacique determinó de que no permitirá que se apliquen las vacunas porque no existen protocolos explicado, si decirles nada por eso lo lamentable, el racismo y la discriminación de un sector como el suyo y lo más catastrófico es cuando el gobierno dice que hay más casos de COVID en el sector aborigen, sin embargo quizás puedas llegar a ser una coincidencia pero a las personas a quienes le aplicaron la vacuna luego mueren.

“Puede ser una feroz coincidencia, pero lo más lamentable es que en los informes del mediodía a esas personas cuando dan la lista de fallecidos ni siquiera las mencionan, y no sabemos si murió por covid-19 o por la vacuna, conozco a varios vecinos que le ha sucedido como que no pueden decir nada porque la mayoría de sus familiares trabaja o tiene sueldo del estado, hay una señora que sólo decía llorando porque permitir que a mi marido lo vacunen, pero no pude decir nada públicamente porque tiene un sueldo de la provincia, pero esto me llama la atención”, remarcó.

…vino el ministro González e hizo todo un montaje con su presencia parecía un Dios en la tierra llegando a Juárez

Además sostuvo que por esta circunstancia la mayoría de los originarios afirman que no irán a vacunarse, que sólo irán a pedir a las iglesias y ahí cae la vara sobre los pastores diciendo de que son estos los que no les permiten ir a inmunizarse, pero esto es una falta de respeto porque no hay un protocolo determinable de llamar y preguntar cuál es el estado de salud de las personas.

“Ante esto muchas deciden no ir a vacunarse, pero lo más triste es que igual van y se lo aplican, y le dicen que si no se vacuna le van a quitar el beneficio que tiene esto lo sé porque veo lo que le hacen a esta gente, algunos dicen si me tienen que quitar lo que me dio el gobierno que me quiten, pero prefiero estar vivo en la tierra, eso es lo triste que el gobierno les falte tanto el respeto a nuestra gente, en la comunidad de El Potrillo ahora hay muchos casos producto de las vacunaciones, porque sabemos que la vacuna tiene un poco de COVID para que el cuerpo reaccione, en Juárez el intendente dice que va a dar charlas para que la gente se aplique la vacuna Y, eso está bien cuando el gobierno hace la vacunación como debe ser pero no faltando el respeto a la gente y obligándolo a vacunarse”, sentenció.

También señaló que se los culpa como infractores por no aplicarse la vacuna a los aborígenes pero esto es por miedo a morir, que no sea el gobierno el único que tenga la palabra sino que se debería contar con otra persona ya sea jurídica que hagan seguimiento de los casos, parece ser que la única voz autorizada en la de ellos, pero existe discriminación y obligan a las personas a que se vacunen por la fuerza.

“Una situación similar ocurrió con la mala actuación de la policía en donde los aborígenes reaccionaron y se quemó una casa, después vino el ministro González e hizo todo un montaje con su presencia parecía un Dios en la tierra llegando a Juárez, pero si esto sigue así tarde o temprano puede haber otra reacción cómo esta, y nuevamente seremos nosotros los delincuentes por hacer eso y en realidad para ellos ya lo somos porque no aceptamos las vacunas, pero es difícil probar todo esto no sé como militante social inclusive las personas fallecidas no serán reclamados porque los familiares trabajan para el estado, y seré yo el que quedará como mentiroso, pero me quedo tranquilo porque sé que en algún momento habrá un levantamiento social, lo mismo con el informe de las mujeres embarazadas que tiene la comisión de Derechos Humanos a preguntar a los caciques y estos dijeron que era mentira porque respondían al gobierno, pero nunca hablan con la gente que vivió eso”, agregó.

Toribio dijo para finalizar que no existe democracia porque para que esta se consagre tiene que haber una voz de la oposición, se deben dar las pluralidades de ideas y de voces porque si esto no es así no hay democracia.

Comments

comments