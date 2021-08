“Que no vayan”: El Gobierno admitió que no hay un protocolo para que voten quienes tengan Covid

32

La directora nacional electoral, Diana Quiodo, dijo hoy que “para las personas que estén con Covid o aislados por contacto estrecho, la indicación es que no vayan a votar” en las próximas elecciones. ” No hay un mecanismo de votación específico para las personas que tengan Covid y quieran votar” , declaró Quiodo a El Destape Radio. “El Código Electoral permite no votar a las personas que estén cursando una enfermedad”, añadió.

No obstante, fuentes de la justicia electoral dijeron a LA NACION que “se va a procurar que toda la gente que pueda votar, vote”. El problema es que no está definido todavía cómo va a hacerse.

“Habrá un cuarto oscuro de contingencia para personas que cuando ingresen al local de votación tengan fiebre. Lo que no podemos es llevarle a todos la urna a la casa. En algunos lugares, una alternativa es acercar la urna al auto ”, dijo un alto funcionario judicial que trabaja en la organización de los comicios.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, con los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, de la Cámara Nacional Electoral Ministerio de Interior

El mes pasado, el camarista electoral Daniel Bejas dijo que no iban a poder votar las personas que estuvieran cursando un aislamiento por coronavirus o fueran un contacto estrecho de un contagiado. Estas declaraciones motivaron una queja formal de Pro. Hoy, en la justicia electoral relativizan la prohibición. “Hay un límite fáctico, pero la idea es que todo aquel que quiera votar, vote”, insistieron.

Recuerdan que a principios de este año, hubo distritos de España en los que se prohibió la votación de los enfermos de Covid y eso generó fuertes críticas. “No queremos que eso pase acá”, advirtieron en los tribunales.

Las autoridades de mesa

En la Justicia temen que por la pandemia haya otro problema: que se produzcan muchas ausencias entre las autoridades de mesa, como ya pasó en otros países.

Quiodo relató que la Cámara Nacional Electoral le había pedido al Gobierno que quienes fueran elegidos para controlar los comicios “tengan las dos dosis” de vacuna. “Le remitimos el pedido al Ministerio de Salud”, dijo la funcionaria. ”Vamos a arbitrar los medios para que las autoridades de mesa lleguen lo mejor posible en su vacunación”, agregó.

Destacó además que como “la vacuna no es obligatoria, una persona no vacunada puede ser autoridad de mesa” y que eso “lo definen los jueces electorales”.

El protocolo

La Cámara Nacional Electoral aprobó un “Protocolo sanitario de prevención Covid-19″ para las elecciones nacionales de este año, elaborado junto a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud de la Nación.

Según Quiodo, el documento “tiene unas modificaciones mínimas a lo que la gente conoce”.

La organización de las elecciones genera nuevos desafíos por la pandemia; sobre todo, por la amenaza que significa la variante Delta Telam

Dispone que se habilitarán hasta un máximo de ocho mesas de votación por colegio, que se fijará una franja horaria especial para los votantes que integren los grupos de riesgo y que todos deberán llevar su propia birome para firmar el padrón.

Los pasos para votar, según lo dispuesto, serán:

El votante apoyará su DNI en la mesas de votación.

Las autoridades de mesa podrán solicitarle al votante que se quite el barbijo para corroborar su identidad.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario.

El elector deberá tomar un sobre que no le será entregado en mano.

Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.

Los sobres no podrán cerrarse con saliva sino con la solapa, sin pegarlo.

Además, se incorporará la figura del “facilitador sanitario” que tendrá, entre sus funciones, hacer cumplir el protocolo y las medidas de prevención.

