Que se quede tranquilo el ministro González; “No nos financia el ESTADO, ni la corrupción administrativa, ni el Robo a Bancos, ni el NARCOTRÁFICO”

Sembrando ruines y canallescas sospechas sobre la financiación de Radio Parque, el Ministro Jorge González, nuevamente en plena conferencia del Consejo de Emergencia COVID 19, volvió a arremeter cobardemente contra nuestra emisora de FM y su “Cadena Aires de Libertad”, redoblando el interrogante planteado días atrás: “¿Con qué fondos se compraron determinadas radios?”, para evadir la pregunta formulada de una periodista de este medio, que había consultado sobre el destino que se le daría a fondos públicos recibidos para combatir el Coronavirus.

“Con qué fondos se compraron determinadas radios….?” prolongada pausa y se autorresponde, “….entonces ese silencio también significan muchas cosas..”.

La pregunta apuntaba a la alarmante falta de camas y respiradores en Terapia intensiva en los hospitales públicos provinciales después de 25 años de gestión del actual gobernador, y el uso de los millones de pesos recibidos de Nación y que debían destinarse a la emergencia del Coronavirus en Formosa.

Para evitar dar explicaciones sobre los dineros públicos que administran, replicó lanzando maliciosas sospechas sobre fondos privados de una emisora independiente

El ministro Jorge González optó por agraviar a los responsables de Radio Parque preguntándose: “¿Con qué fondos se compraron determinadas radios….?”. El funcionario hizo una prolongada pausa y se autorrespondió: “….este silencio también significa muchas cosas…”, dijo aprovechando que nadie podía responderle, porque no se permite la presencia de periodistas cuando el Consejo del Covid da su informe.

Con esta chicana maliciosa, el ministro González evitó dar una explicación del uso de los fondos del Covid enviados por el Gobierno Nacional desde el inicio de la Pandemia; no quiso decir en qué se gastaron los millones transferidos de nación que no se invirtieron en respiradores ni camas para terapia.

No robamos al Banco Nación para financiarnos, ni recibimos dinero de la patria contratista, ni de los sobreprecios ni de las mafias de contrataciones, licitaciones y adjudicaciones del Estado

Ante al canallesco e injurioso despropósito ministerial, la dirección de Radio Parque FM 89.3 respondió: “que esté tranquilo el ministro González; no nos financia el Estado ni el narcotráfico. A diferencia de los cientos de radios de los funcionarios, legisladores, intendentes oficialistas y punteros del poder político provincial, no hay un solo centavo que haya sido desviado de los recursos públicos que maneja el Estado provincial, los municipios, ni la Legislatura”.

“Para tranquilidad de todos, Radio Parque no se financia con dineros del narcotráfico, ni con fondos que fueron transferidos para comprar respiradores, ni tampoco de los sobreprecios de las obras públicas o los “retornos” de las compras y contrataciones del Estado.

En algún momento González, Ibañez, Insfran y Ferreira, tendrán la amabilidad de mostrarnos sus declaraciones juradas de bienes, y explicarnos como forjaron sus inmensos patrimonios personales, si siempre fueron funcionarios públicos?

“A diferencia del centenar de radios oficialistas, a pesar de ser una emisora legal, Radio Parque en sus más de 20 años de estar al aire, hasta ahora no recibió un solo centavo de la generosa pauta publicitaria nacional, ni tampoco la que Jefatura de Gabinete distribuye entre determinadas emisoras propiedad de funcionarios y dirigentes del oficialismo”.

“En el plantel informativo de Radio Parque no hay ningún empleado de la administración pública provincial que cobra sueldo para prestar servicios en la radio. Ninguno de los costos de los servicios eléctricos, de telefonía, internet, cable y servicio satelital que utiliza Radio Parque son costeados por el Estado provincial”.

También informamos que este es un medio pluralista, abierto e independiente, que defiende la Libertad de Expresión y Opinión, que tiene abierto los micrófonos a todas las voces, y que lamentablemente, salvo honrosas excepciones, no podemos sacar al aire a los funcionarios del gobierno provincial porque no dan entrevistas; no quieren salir por nuestra radio para explicar libremente el uso de los recursos públicos en sus gestiones. Una pena”.

“Habiendo intentado responder la inquietud ministerial y del Gobierno provincial, nos gustaría que, con igual sinceridad, nos aclaren de dónde y cómo se financian las más de 180 radios oficialistas que funcionan en nuestro provincia, entre ellas la Radio de Pomelo Ferreira y Cacho García.

“También nos gustaría que nos informen quién o quiénes aportan el dinero que mantiene a la legión de trolls y los portales difamatorios Sala de Prensa, La Nota Formosa, Formosa Peronista y Formosa Peronista II, entre tantos otros.”

