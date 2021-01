Quién es Sergio Olazar, el periodista 3 veces maltratado por González, que antes de ser despedido le recordó su pasado anti Gildista

7

El Licenciado en Comunicación Social Sergio Olazar, que se sumó a Radio Parque FM89.3, es el periodista que perdió su trabajó luego de hacerle una pregunta que incomodó al Ministro González, desencadenando luego de la amonestación del ministro plenipotenciario y una serie de destratos y amenazas “yo te conozco a vos, se quien sos… vos capas no te acuerdes de mí, pero yo sí”, entredichos que llegó al final cuando en plena Conferencia del COVID 19, Sergio Olazar recuperó la memoria, le devuelvió el favor y le recuerdo, su pasado anti Gildista, y su militancia en la Pastoral Aborigen al hoy Ministro y vocero de Gildo Insfran. Punto final a la discusión y a la fuente laboral del memorioso Licenciado.

“yo también me acuerdo de usted Sr Ministro González, lo recuerdo de cuando integraba la pastoral aborigen y asesoraba a los originarios de Félix Díaz, con el padre Francisco Nazar”.

“Yo te conozco a vos, y vos a mi también; tal vez no te acordàs, pero yo te ubico a vos cuando trabajabas en la Primera, y……”, dijo amenazante el Ministro se seguridad Jorge Abel González, que evidentemente está convencido que es él es la estrella estelar de las Conferencias, y no la información que va a suministrar. Cree que la gente y los periodistas van a adularlo, y a verlo actuar y no informarse para comunicar.

González agrede, falta el respeto, toma examen, aprueba, desaprueba y reprende libremente a los periodistas que piensan diferente, y en las conferencias ubica a los periodistas en un cadalso, enfrentando a los funcionarios. Para las preguntas, cada periodista teatralmente debe abandonar su lugar, trasladarse al paredón y utilizar un micrófono acomodado, estratégicamente, a un costado del funcionarato. “Sólo se admite una pregunta, y cada periodista debe identificarse y decir a que medio pertenece”, repite, invariablemente, formalizando un esquema de incomodidad operativa, y un solapado apriete.

Insuficiente, desaprobado

En unas de las Conferencias, le puso un “insuficiente” al periodista Sergio Olazar, porque no le gusto la pregunta. Nada más atribulada reacción del funcionario. El periodista puede saber o no de que se trata, pero elementalmente, su rol consiste en llevar el testimonio oficial a la sociedad, y para eso necesita trasladar la palabra del entrevistado.

En esa oportunidad González, puso en altísima evidencia su grotesta arrogancia, pero al día siguiente, ante el mismo periodista terminó por enriquecer su clara adhesión a formas fascistas de entender las relaciones.

El desequilibrio emocional, o la sobreactuación teatral del jefe de la cartera política poco o nada tuvo que ver con la conducta que la sociedad espera en el responsable de la seguridad pública y la comunicación oficial.

“Yo te conozco a vos, y vos a mi también; tal vez no te acordàs, pero yo te ubico a vos cuando trabajabas en la Primera, y……”, reprendió amenazante el ministro, en una sincronización cuasi perfecta del apriete ideológico y de advertencia mafiosa, ese que dispone quien se cree más que el otro a partir del conocimiento de la vida de cada uno, y del uso de los recursos del Estado para atemorizarlo.

Gonzàlez, el “Gordo” para el formoseño común que alcanza a saber de quién se trata, posee un discurso que no funciona como racional. Pero, lejos de ser una falta, su método constituye el núcleo de su ventaja: los enunciados que usa, los tonos que afirma, la fuerza que imprime, le permite montar un relato que lleva consigo un “plus” que va mucho más allá del contenido de los enunciados que profiere.

En todas las mitologías, el “héroe” es un ser excepcional, pero en la ideología fascista el heroísmo es la norma

Tiene, además, la capacidad de producir una situación, y montar una atmósfera que advierte la existencia de una crisis que sólo un “líder” con una voluntad férrea es capaz de conducir para superarla.

Por otra parte, en todas las mitologías, el “héroe” es un ser excepcional, pero en la ideología fascista el heroísmo es la norma. Este ministro juega a ser el héroe y la vedette de un esquema que, en realidad, lo usa a él mismo, y, aunque ignora ese hecho, porque tanta arrogancia lo impide, siempre se detiene en maltratar a trabajadores de una actividad, plagada de requisitos intelectuales y operativos, cuyos actores no pueden publicitar tanta miseria acomodada en un solo ministro, porque responden a empresas que subsisten gracias a la abultada billetera oficial y a la selectiva y generosa pauta oficial.

El gobernador debiera intervenir, pidiéndole que regrese a la tierra, recomendándole además que, antes de aterrizar, se dé un baño de humildad y de respeto.

Al final, el gordo se va a encontrar con todos alguna vez, y, seguramente, tendrá el tiempo eterno para redimirse, o confirmar el contrato social que hoy mantiene. Mientras tanto, el gobernador debiera intervenir, pidiéndole que regrese a la tierra, recomendándole además que, antes de aterrizar, se dé un baño de humildad y de respeto.

Porque, a decir verdad, ningún bien le hace a la comunicación de su Gobierno, ni a la seriedad, ecuanimidad y prudencia que requieren los informes en esta delicada situación de emergencia y aislamiento que vivimos todos los formoseños.

Existen muchísimos funcionarios de su gobierno, como los médicos Aníbal Gómez, Romero Bruno, Bibolini y tantos otros, sobradamente capacitados, con experiencia y formados para no dejarse seducir tan fácilmente “por la fama y el poder que da la presencia mediática“, y que pueden cumplir noblemente la estratégica función de interés público, que es la de comunicar lo más prudente, seria y fidenignamente a una sociedad angustiada por el aislamiento y la amenaza cierta sobre la salud pública y la vida de los ciudadanos.

No es momento de montajes teatrales, ni puestas en escenas estelares, ni de show personales. Es como tanto gusta repetir al señor ministro de gobierno, es momento de responsabilidad social y de centrarnos en el interés general.

Afortunadamente hoy Radio Parque tuvo el honor de incorporar a un periodista de valía, que va a sumar al calificado equipo periodístico e informativo con el que ya cuenta la emisora que tiene más de 20 años de trayectoria, y hoy además de la música, los entretenimientos y la diversión que “se te mete en la piel” le aporta a sus oyentes y a la sociedad toda información y un lugar donde expresarse y amplificar sus opiniones. Aires de Libertad que ya soplan por 12 localidades.

