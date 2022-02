«Quieren tirar a la oposición la responsabilidad de acompañar al Gobierno cuándo son ellos los que no acompañan a su propio presidente»

52

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile cuestionó la marcha K en contra de la CSJN y la irresponsable renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista.

El legislador manifestó qué una marcha en favor de la corte en países normales no debería hacerse porque son instituciones que naturalmente están respaldadas por la constitución pero la misma se originó porque hubo sectores golpistas en la Argentina que realizaron una marcha el día 1 de febrero para echar a la corte, eran los procesados pidiendo que los jueces se vayan cómo el mundo del revés no se entiende por qué tanto se quejan si están todos libres.

«Cuando se mira desde que asumió este gobierno cuántos de los que estaban presos ahora están libres uno piensa que tienen más para agradecerle a la corte qué para reclamarle, entre ellos D’Elía uno de los convocantes, Boudou una persona condenada en todas las instancias, pero es raro que la Argentina se movilice para acompañar a una de las instituciones porque hay sectores golpistas 38 años después del advenimiento de la democracia», remarcó.

Ya no se puede seguir gastando más de lo que se genera, por lo tanto hay que empezar a achicar el déficit fiscal

Además sostuvo qué el gobierno negocio una deuda del estado argentino, un vencimiento de 44 mil millones de dólares, sobre una deuda total de 360 mil millones de dólares, es decir con el FMI la deuda es del 12%, pero el gobierno nacional perdió 12 años entre bravuconadas y reclamos que no conducían a nada, demoro todo ese tiempo en cerrar un acuerdo qué se podría haber culminado en marzo del 2020 y hubiese hemos ahorrado muchísima plata.

«Sectores del oficialismo, del kirchnerismo gobernante se pasaron alentando el default, Qué es el incumplimiento de la deuda pero si eso hubiera sido así Argentina estaba fuera del mundo, porque lo que hay que entender es que el fondo monetario es un organismo de crédito que lo integran 174 países y entre ellos Argentina, no es un banco cualquiera sino uno que lo integran las Naciones, el primer. punto entonces es que Argentina tiene 26 arreglos de deuda con el FMI y este arreglo no ha sido más que postergar los vencimientos, ahora no tenemos la línea chica de Cuál es el sendero fiscal o cuál es el memorándum de entendimiento porque hasta ahora no existe, pero si el fondo dijo lo que es lógico que ya no se puede seguir gastando más de lo que se genera por lo tanto hay que empezar a achicar el déficit fiscal que es gastar menos de lo que efectivamente se recauda y emitir menos dinero», explicó.

El referente de la UCR advirtió que estás explicaciones no le gustaron a Máximo Kirchner entonces renunció a la presidencia del bloque, pero lo cierto es que lo que no le gusta al kirchnerismo es ordenar las cuentas fiscales porque piensan que la Argentina puede seguir dilapidando recursos, pero esto no puede ser así porque el mundo se ha ordenado porque se necesita bajar la inflación que fue del 51% hace ya un año, porque se necesitan cumplir los compromisos y por qué se necesita tener previsibilidad.

Buryaile dijo para terminar » el problema que se le presenta hoy al gobierno es un problema de quién lo va a acompañar en las decisiones que tenga que tomar el presidente, de hecho ayer subieron los combustibles, está previsto una suba de tarifas de servicios públicos, y eso obviamente va a acarrear más inflación, entonces pretenden hoy tirarlos a la oposición la responsabilidad de acompañar al oficialismo cuándo es el oficialismo el que no quiere acompañar a su propio presidente de gobierno«.

