Ramírez: “Es Gildo Insfran él que paga los carteles de escraches con plata desviada de los formoseños”

El diputado provincial del PRO Enrique Ramírez en comunicación con Radio Parque hizo referencia a los panfletos que pretenden culpar a la oposición del crecimiento de casos de coronavirus y a las acusaciones del concejal del PJ Adrián Muracciole.

El legislador señaló que no entiende la molestia del concejal a su pregunta de en que gastó la provincia el dinero enviado para combatir la pandemia, porque es una cuestión que desea saber toda la sociedad, ya que de los 18 mil millones de pesos que recibió el resultado son 60 camas de terapias, 60 respiradores en capital y cuatro en Clorinda, entonces esto es alarmante y le interesa a todos los ciudadanos saber qué hizo el Gobierno con la plata de los formoseños.

“El dinero que recibe la provincia no es de los gobernantes ni de los ministros”

“El dinero que recibe la provincia no es de los gobernantes ni de los ministros, es de todos los argentinos por lo tanto deben rendir cuenta de lo que hicieron, me preocupa mucho que desliga el responsabilidades tan fácilmente, siendo algo crónico a lo que nos tiene acostumbrado el peronismo, ellos gobierna la provincia hace más de 25 años pero los contagios son por dos marchas, y contestándole a Muracciole es evidente que no conoce a la sociedad formoseña, porque ciudadano de aquí es tranquilo es pacífico o cuántas marchas se hicieron en la historia de Formosa, cuántas movilizaciones hubieron como las que se realizaron hace meses atrás, muy pocas, pero lo que ya no se banca el formoseño es que le violen los derechos de manera sistemática, no se banca lo que le pasó a Zunilda Gómez, no se banca que le saquen a las criaturas recién nacidas de la órbita de sus padres o ver cómo otro formoseño está encerrado, encarcelado, y ver niños de 8 años que sacaban los brazos tras las rejas para que le tomen la temperatura“, sostuvo el referente del PRO en Formosa.

Si no existían las violaciones a derechos humanos de forma sistemática, jamás hubieran habido marchas

Además agregó que el gobierno nunca entendió el reclamo de los ciudadanos, porque si no existían las violaciones a derechos humanos de forma sistemática, jamás hubieran habido marchas, entonces decir livianamente para deslindarse de responsabilidad que las movilizaciones son las responsables del contagio es mentira los formoseños y tomarlos del pelo sin contar que gastan plata de todos los argentinos para hacer carteles que digan vamos Gildo Insfrán que sos el mejor algo que ya nadie le cree.

Si tenemos que salir a defender a los formoseños lo vamos a volver a hacer, aunque pongan un millón de carteles

“Todos sabemos que no son los vecinos quienes colocan esos carteles sino el propio Insfrán el que paga los carteles con plata de los formoseños, y con los panfletos hacia la oposición lo único que hacen es desviar la atención de lo importante, acusando a Naidenoff a Buryaile, pero si la oposición debe salir a defender a los ciudadanos nuevamente, a los varados que quedaron afuera de la provincia, presentando Habeas Corpus o haciendo las marchas que haya que hacer, siempre se decidirá por hacerlo de nuevo, porque los ciudadanos tienen derecho a entrar a su provincia y a tener un plato de comida en su casa, si tenemos que salir a reclamar por todas las violaciones a los Derechos Humanos que aquí se vulneraron de forma sistemática que no les quepa la menor duda que lo vamos a volver a hacer aunque pongan un millón de carteles lo vamos a volver a hacer, porque sentimos que tenemos que estar de lado de los formoseños” remarcó.

También enunció que se continúan con las violaciones de derechos, porque hay formoseños a los cuales aún hasta el día de hoy no se les permite trabajar como debe ser, por eso hacen estas cosas para desviar la atención de lo importante como hoy que después de haberse robado plata con Hotesur y todas las denuncias que tienen, además se robaron las vacunas, cómo jugaron con los viejos, con los abuelos con los padres, no les importa un carajo nada y son estas personas las que dicen y hablan de justicia social, pero lejos estan de representar a las personas que más necesitan, porque las decisiones que tomaron por ejemplo en educación fue hacer más grande la brecha entre los que tienen y pueden con los que no tienen ni pueden estudiar.

“Muracciole dice que nosotros queremos y hacemos esto para que nos voten ¿pero se escuchó a alguien de la oposición hablar de la elección?, ninguno de nosotros hablo nunca de las elecciones, los únicos que hablan de estirar las elecciones son del oficialismo, pero la oposición sólo se manifiesta por ejemplo para que las clases vuelvan a ser presenciales, qué va a pasar con las personas que perdieron sus trabajos, esas son las cosas de las que habla la oposición y no de las elecciones, con todos los problemas que tienen los argentinos hay que sumarle encima el vacunatorio vip, jubilados los recontra liquidaron con la nueva liquidación de haberes dejaron pobres a los abuelos, le metieron la mano en el bolsillo de manera escandalosa, entonces que quede claro, las elecciones para nosotros llegarán cuando tengan que llegar, y vamos a presentarnos cuando nos tengamos que presentar, pero hoy la preocupación de la oposición pasa por otro lado”, expresó el diputado.

Si un sector que se dice opositor, juega como tercera opción para dividir a la oposición es funcional al oficialismo

Ramírez también cuestionó a un sector que se decía opositor y jugaría como tercera fuerza, que en la provincia no hay lugar para eso, porque si se presenta de esta forma estaría siendo funcional al gobierno de turno es decir sería un apéndice del oficialismo, en este sentido o estás a favor de Insfran con todos sus métodos qué son el autoritarismo, la suma del poder público, el avasallamiento de las instituciones, o estás a favor de la República, de la educación del trabajo de una Formosa que mire tome otro rumbo y que deje de mirar a otro lado sobre las necesidades que tienen los formoseños, pero esos valores son los que representan la oposición, lo demás es má de lo mismo.

“Una tercera fuerza sería funcional al gobierno porque en las elecciones legislativas nosotros solemos meter un diputado nacional hace ya bastante tiempo, lo hizo Buryaile anteriormente Mario Arce, esto siempre que se saque el 34% de los votos, si hay una tercera fuerza lo que hará es, esa minoría que llega lo que hará es dividir y no se llegará a ese porcentaje, es decir si esa tercera fuerza saca 8 o 10% va a lograr que la oposición no meta el diputado y si el oficialismo lleve tres diputados, y perdería una banca que es muy importante porque a esta gente hay que ponerle límites y esto es lo que hay que hacerle entender a la ciudadanía que esos límites se ponen en la Legislatura, en el Congreso, las leyes que se sacan luego porque el año pasado en la Legislatura, pese a que la oposición votó en contra, salió la ley en dónde el espacio legislativo le delegaba la función a la mesa del Covid y ahora cuando sacan una resolución tiene fuerza de ley, siendo esto una aberración jurídica increíble y eso sucede por la gran mayoría que tienen en la legislatura entonces esto es lo que tiene que entender la gente“, argumentó.

Para culminar explicó que equilibrando la Legislatura y el Congreso está la solución a la democracia, pero si existe una tercera fuerza solo será para ser funcional a Gildo Insfran, por eso desea que no sea así y que esté dentro del espacio de la oposición, y puedan sumar votos en contra de esta forma de gobierno que ya cansó y hartó a los formoseños, concluyó.

