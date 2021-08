Ramírez: “Es un delito que Gialluca esté usurpando el cargo de Defensor del Pueblo”, su cargo “venció en marzo y es ilegal que siga ejerciendo”

42

El diputado de “Juntos por Formosa Libre” y referente del PRO en Formosa Enrique Ramírez, al referirse a la persecución, al intento de criminalizar el trabajo del periodismo independiente y a la rebuscada denuncia efectuada contra los periodista Leo Fernández Acosta y Julieta González, denunció que el que debe ser sometido a juicio político es Leonardo Gialluca, quién ni siquiera puede ocupar el cargo porque es aportante al PJ, porque no es independiente como exige la Constitución y además porque está usurpando el cargo.

Gialluca no puede denunciar a nadie para seguir defendiendo al gobernador y al partido al cual aporta dinero para la campaña, en principio porque el cargo de Defensor del Pueblo, “venció en marzo”, en segundo lugar porque la constitución lo proscribe y en tercer término porque es un delito que siga ejerciendo sin estar designado”, por lo tanto hoy la provincia no tiene Defensor del Pueblo, y la usurpación de títulos en delito en cualquier lugar del mundo, indicó.

“Gialluca debe devolver el sueldo que está cobrando como defensor del pueblo, porque no fue reelecto y está usurpando un cargo, títulos y honores”

“El Defensor del Pueblo cumple una función que dura cinco años en su cargo, Gialluca lleva varias veces siendo electo como tal, se le venció su mandato en marzo de este año, ese mandato debe ser renovado por la Legislatura que hasta el día de hoy no ha sido convocada a tal efecto, por lo cual la provincia de Formosa no tiene defensor habilitado como tal, esa persona si es que está cobrando el sueldo como defensor debe devolverlo porque no está cumpliendo tal función, está usurpando un cargo, títulos y honores porque él ya no tiene más un cargo y es un delito lo que está haciendo”, aseguró el funcionario.

Gialluca debe ser sometido a Juicio Político y denunciado penalmente

“Ya se hizo la denuncia correspondiente, lo que hicimos en su momento fue dar aviso, pedimos primero enjuiciarlo políticamente, hacerle juicio porque aunque él tenga el nombramiento de la Cámara es una persona que ha sido aportante del PJ y la verdad que no lo puede hacer porque la ley dice que las personas que ocupan ese cargo no pueden ser aportantes de ningún partido, tampoco pueden tener participación política, pero el defensor hizo caso omiso y ya hicimos la denuncia correspondiente de este tema”, acotó.

Ramírez señaló además que “Gialluca no puede extender su mandato por voluntad propia, necesita sí o sí que eso se trate en la Cámara de Diputados, seguramente no vamos a acompañarlo primero porque entendemos que el defensor no cumple con los estándares necesarios para cumplir con la función del cargo, seguramente los diputados del oficialismo acompañarán como cualquier cosa que mandan del Poder Ejecutivo pero nosotros no vamos a acompañar, es un trámite indispensable, él no puede seguir ejerciendo la función si no tiene una resolución de la Cámara de Legisladores que lo designe para ese cargo”.

“A Gialluca en el mes de marzo de este año se le terminó el mandato de Defensor del Pueblo, él no tiene el cargo ni la función, no puede firmar ni puede cobrar, ni hacer denuncias ni uso de esa función para hacer nada porque no es defensor del pueblo de la provincia de Formosa. Después habría que ver la validez o la invalidez de lo que ha hecho, quienes se sientan afectados podrán hacer la denuncia en su caso”, culminó.

Comments

comments