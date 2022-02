Recalculando: Luego de las criticas Basterra ahora asegura «no se prohibirá a los no vacunados asistir a clases», pero….

34

Tras la decisión provincial de pedir el pase sanitario para acudir a la escuela, el senador Naidenoff manifestó: “La decisión es completamente violatoria de los derechos individuales garantizados por nuestra Constitución, además de generar un nuevo obstáculo en el ámbito educativo, un espacio de por sí crítico en Formosa”.

En Formosa se cumplirá con los 190 días de clases, con presencialidad y matrícula plenas en cada establecimiento educativo de toda la provincia., y además se aclaró que «no se prohibirá a los no vacunados asistir a clases‘», aseguró el ministro Luis Basterra.

Pero inmediatamente, el agrónomo a cargo del ministerio de educación volvió a arrojar sombras sobre la política educativa indicando que todavía no esta definida la metodología a implementar para que aquellos niños jóvenes y docentes que no estén vacunados garanticen no estar contagiados de COVID 19. «Será con testeos, pero aún tendremos que verificar la frecuencia e instrumentación de éstos. Aún nos restan unos 15 días para definir y armar la logística», avanzó diferenciando entre vacunados y no vacunados como si la vacuna que no es obligatoria garantizara el no contagio.

Las clases comenzarán el próximo 2 de marzo y se extenderán hasta el 21 de diciembre, «porque cuando se fijaron los 190 días no estaba previsto el día del Censo como feriado», explicó a Radio Viva.

En materia pedagógica, Basterra apuntó que se encuentran trabajando para que «ningún niño, niña o joven de la provincia se quede fuera del Sistema Educativo. De hecho, aquellos que tuvieron inconvenientes por la virtualidad o por el propio rendimiento académico el año pasado están incorporados en el plan Volvé a la Escuela, un plan conjunto con el Ministerio de Nación y la Provincia que permite que alrededor de 10 mil jóvenes concurran a las escuelas para recuperar contenidos pedagógicos que estuvieron en falta y que requieren ser evaluados en mano».

Pase sanitario

Al ser consultado sobre la exigencia del pase sanitario en las escuelas, el ministro de Educación destacó que con este tema «se dio la paradoja de los gremios más exigentes que el propio sistema de Salud, lo que es bueno porque demuestra el compromiso que tienen los formoseños por preservar la salud del conjunto».

Además, argumentó que se encuentran «evaluando cuál es la mejor forma de garantizar que esa persona, ya sea alumno o docente, que no se haya vacunado pueda asistir a la escuela. En primera instancia, seguiremos promoviendo la vacunación, que está demostrando que es lo más seguro que se desarrolló en el mundo en esta situación para enfrentar la pandemia.

Los que se han vacunado están en condiciones muy superiores de los que no lo han hecho, y eso quedó demostrado en las estadísticas de internados y fallecidos. Si bien tener la vacuna no significa que se genere inmunidad en todos los casos, sí un atemperamiento en la sintomatología e incluso del contagio, dijo.

Garantizar el estado de contagio de los No vacunados

Durante la entrevista, Basterna marcó también que «garantizar el estado de contagio de quienes van a las clases no estando vacunados es el objetivo. La forma es lo que estamos viendo logísticamente. Queremos que el trabajador cumpla con su derecho de ir a trabajar pero también que aquellos trabajadores que están vacunados tengan el derecho de sentirse seguros de que se está haciendo todo para evitar los contagios, y lo mismo con los niños.

El funcionario provincial dijo que «tendremos que evaluar cómo garantizamos que los niños, niñas, jóvenes y docentes tengan la menor probabilidad de contagio en los casos de los que no están vacunados. Será con testeos, pero aún tendremos que verificar la frecuencia e instrumentación de éstos», señaló.

A modo de cierre, remarcó: «No se prohibirá a los chicos sin vacuna ir a clases. Tenemos que garantizar que no quede ni un solo niño fuera del sistema, porque eso es frustrar el horizonte de desarrollo de las personas. Será más complejo para el que no está vacunado porque tendrá que garantizar que no está enfermo o contagiado», y no es intención del Gobierno «ser hostiles sino prudentes con el sistema de garantía de ingresos a las aulas’.

