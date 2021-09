Rector de la UNaF denunció intento ilegal de convocar a Asamblea Universitaria y “tomar el Gobierno de la Universidad”

25

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, convocó a una conferencia de prensa para denunciar un intento de convocatoria ilegal a la Asamblea Universitaria para destituir al Rector y tomar el Gobierno de la Universidad”.

“Llamé a esta conferencia de prensa para informar una noticia que ya no es nueva porque en este momento existe una nueva convocatoria a la Asamblea Universitaria por fuera del campus universitario, firmada por docentes y no docentes que no reúnen calidad de asambleístas. Esto es algo de gravedad institucional porque no reúnen los requisitos”, informó.

Es talibalismo o sedición porque realmente ya lo han intentado una vez, han hecho un manifiesto, ahora intentan otra vez y el objetivo destituir al Rector y tomar el Gobierno de la Universidad

“La nota fue entregada el día 13 de septiembre por el vicerrector Ing. Vicente Sánchez con la firma de algunos docentes y no docentes que no reúnen las condiciones de ser asambleístas, por lo tanto no se puede convocar a la Asamblea”.

Lo preocupante es que existe un grupo de personas que no respeta la institucionalidad

Esto porque “a la Asamblea Universitaria la convoca el Rector o el Consejo Superior ante requerimiento de las dos terceras partes de los asambleístas. Para ser asambleísta se tiene que ser consejero o consiliario vigente, es decir tener las condiciones de estar participando en un Consejo Directivo o el Consejo Superior”.

“No sé cuál es el calificativo que podría usarse para explicar esto. Es talibalismo o sedición porque realmente ya lo han intentado una vez, han hecho un manifiesto, ahora intentan otra vez y el objetivo destituir al Rector y tomar el Gobierno de la Universidad. Esto hay que hacerlo por las vías legales si es que se requiriese que el Rector tuviera que ser reemplazado”, denunció.

“Lo preocupante es que existe un grupo de personas que no respeta la institucionalidad ni las normativas que lamentablemente está acompañado por el Vicerrector. Ahora hemos producido una Resolución Nº 903 para poder responder a esta cuestión”.

Sobre el proceso eleccionario en marcha manifestó: “El Rector estuvo obligado a hacer un nuevo cronograma porque la Cámara Federal de Resistencia y un juez han suspendido las elecciones y han dicho que se respete el cronograma porque era una situación insanable. Entonces, el Rector ad referéndum arma una nueva Junta y también hace un nuevo cronograma para poder regularizar esta cuestión que estaba siendo requerida por la misma Cámara de Resistencia”.

