Repudian intento de golpe de estado institucional a la autonomía universitaria

Asambleístas titulares de distintos claustros de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) repudian enérgicamente el intento de golpe de estado institucional, que pretende perpetrarse mediante la acción clandestina de un grupo de miembros de la comunidad universitaria y extraños a ella cómplices del hecho, que actúan al margen de la ley, mancillando el prestigio de esta casa de altos estudios y atentando con contra el orden institucional y la vida democrática.

Instan a los docentes, no docentes, estudiantes y graduados a proceder de conformidad a las normas vigentes, a participar de elecciones libres y democráticas para cubrir los cargos de consiliarios superiores y consejeros directivos, únicas autoridades con facultades para participar de la asamblea universitaria prevista en el Estatuto de la UNaF.

Además hacen saber a la comunidad que, hasta el día de la fecha, no se ha formalizado requerimiento previsto en el Art. 38 -inc. c)- del Estatuto de la UNaF, ni existe acto administrativo alguno de convocatoria a Asamblea Universitaria.

“No nos oponemos a la celebración de una Asamblea Universitaria. Por el contrario, como legítimos representantes del voto popular de todos los Estamentos de la UNaF, invitamos a los compañeros docentes, no docentes, estudiantes y graduados a presentar la correspondiente solicitud de convocatoria al Sr. Rector o al Honorable Consejo Superior, comprometiendo desde ya nuestra adhesión dentro de los procedimientos regidos por la ley”.

Exhortan “a las autoridades nacionales, a las autoridades provinciales, a las autoridades municipales y al pueblo de Formosa a no prestarse al accionar delictivo que promueve un minúsculo grupo de individuos que pretenden subvertir el orden constitucional (Art. 36, CN, derecho de resistencia a la opresión), la regularidad institucional y la vida democrática que tanto nos costó conseguir, tras los oscuros años de dictadura y opresión que terminaron el 10 de diciembre de 1983”, finalizaron.

