Repudio generalizado a las ganas de Marta Kosameh de “acogotar como a las gallinas” a los jóvenes de Formosa Libre

Las redes sociales se virilizaron con los más duros cuestionamientos a las brutales declaraciones en una radio oficialista de la seudo periodista, es funcionaria y ex legisladora de la referente del peronismo Marta Kozameh, quién públicamente advirtió que la lucha de la oposición es sangrienta y dijo que quieren que la pandemia se expanda y haya más muertos.

La ex Ministra justicialista, hoy fundamentalista Gildista manifestó que no es sólo la Argentina si no son los libertarios quienes dijeron que ¿porqué hay que andar con barbijos en la provincia si no hay circulación viral?, y ahora sí bien no lo sabemos aún hay muchos casos en Formosa, por eso se decretó el bloqueo y ahí preguntan si es que no era que no había circulación viral entonces quedan ganas de acogotarlos como a las gallinas.

Puso en duda que sean seres humanos, porque al menos eso dice el documento

Además señaló que no se los puede matar porque son seres humanos o al menos eso dice el documento, y ahora vienen a reclamar al gobierno de que son los culpables de que haya entrado el virus a la provincia siendo que un año estuvimos sin que entra el virus con una frontera de 600 kilómetros eso es ser caraduras.

“Dicen que nosotros somos fanáticos pero no es así porque hay gente, que sea cuidado muchísimo idónea reclamado nada nadie, solamente le reclamamos a los que no se cuidaron, le reclamamos a los que juegan partiditos de fútbol, a los chicos que están tomando tereré o paseando sin barbijo, sólo a ellos le reclamamos, sabemos cuál es la problemática de los chicos jóvenes pero esos chicos tienen padres que podrían sentarse a charlar con ellos aplicarles la situación pero hay muchos de esos chicos que tienen padres libertarios”, sostuvo.

“Esos padres son los que dicen porque nos tienen encerrados”, declaró la docente que en definitiva hizo responsable de la circulación viral a los jóvenes que comparten un tereré.

