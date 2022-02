Rescataron a una nena que fue torturada en General Belgrano y detuvieron a sus padres

49

Una nena de 6 años fue salvada por una vecina tras haber sufrido cuatro años de tortura por parte de sus padres, que la tenían encerrada en un cuarto atada a la cama donde la golpeaban y torturaban.

Tras reiteradas denuncias sin respuesta, una vecina hizo todo para salvar una niña de 6 años en Formosa que durante tres años los padres la tuvieron encerrada mientras la torturaban y golpeaban.

El hecho ocurrió en General Belgrano, en la provincia de Formosa, los padres de una niña de seis años la mantuvieron durante cuatro años atada a una cama, donde la torturaban y ejercían violencia física, al punto de que la nena perdió un ojo. Los acusados han sido detenido en Clorinda.

Para TN habló Milena, una de las vecinas que formó parte del rescate de la niña: “Yo me hice amiga de la mamá, me gané su confianza para saber dónde estaba la criatura. Nunca me permitieron entrar a la casa porque vivían en un alquiler pequeño de una sola habitación”, comienza contando la vecina.

“Cuando se cambiaron al segundo alquiler, donde tenían dos piezas, si me dejaban entrar, pero a una de las habitaciones nunca me dejaron entrar porque estaba bajo llave. Cuando les preguntaba sobre la nena me decían que se la habían dado a la abuela”, agrega.

Luego cuenta que las veces que entro a la casa nunca escuchó nada, pero si había mucho olor a “algo que se estaba pudriendo”. Además, comenta que todas las veces que las autoridades iban a ver qué pasaba en la casa los padres presentaban otra niña, no a la real que sufría del abuso.

Los padres detenidos

Los padres fueron detenidos este jueves, por “maltrato infantil” y “por mantenerla encerrada por la madre” dijo a la prensa formoseña, Claudia, vecina de esa localidad que hoy la está cuidando en su casa.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/341605-rescataron-en-formosa-a-una-nina-que-era-sometida-a-maltrato-infantil-detuvieron-a-sus-padres-estaba-encerrada-fue-golpeada-y-torturada-sucesos.html]

El miércoles por la noche, luego de que quedaron detenidos los padres de la niña, vecinos se manifestaron frente a la comisaria de esa localidad donde cuestionaron el accionar de la justicia y dijeron que “después de una semana se movieron”.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/341605-rescataron-en-formosa-a-una-nina-que-era-sometida-a-maltrato-infantil-detuvieron-a-sus-padres-estaba-encerrada-fue-golpeada-y-torturada-sucesos.html]

Por su parte, el Asesor de Menores de esa provincia; Padilla Tanco, dijo a Télam que esta situación pasa “más por lo humano, no se explica cómo pueda haber personas tan insensibles, la niña torturada y vejada de todas maneras”.

Comments

comments