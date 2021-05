Revidatti: “Esta posibilidad de normalidad fue porque la provincia de Corrientes se preparó de antemano con un hospital de campaña”

31

El Dr. Diocles Alfredo Revidatti, en comunicación con este medio explicó la situación de la provincia de Corrientes, donde los ciudadanos han comenzado a convivir en pandemia con libertad.

El medico expuso que el gobernador esta provincia llamó a un grupo de profesionales para poder iniciar una estrategia y combatir el virus. “La localidad cuenta con una escuela que está en el centro de la ciudad, de casi 4 manzanas. Se tomaron esas aulas para realizar pabellones de atención que fueron equipadas con 400 camas, se consiguieron respiradores y se instalaron terapias intensivas. A través de un convenio con la Universidad de Rosario y se fabricaron respiradores, un total de 100 sumados a los 300 con que contaban, de esta forma con todos los protocolos quedó conformado este hospital de campaña”.

El medico detalló que en las ciudades del interior cuando aumentaban los contagios se bajaba de fase. “Los mismos intendentes cerraban la Ciudad por dos semanas y luego se volvía a la actividad”. “La ciudad de Corrientes se tuvieron que cerrar barrios enteros, de esta forma se fue trabajando por sectores dando buenos resultados, por eso la Provincia en sí no se cierra nunca completamente”.

“En los edificios, las cárceles, se hacían burbujas, y así también se trabaja en las escuelas, donde hay muy pocos contagios quizás donde más cuesta es con los adolescentes, es decir aquí hay clases presenciales”, resaltó.

Además sostuvo que esta posibilidad de normalidad fue porque la provincia se preparó de antemano con un Hospital de Campaña para poder albergar a más de 1000 personas en total. “Este hospital tiene sala de partos, quirófanos y diálisis, y existe sobre todo un lugar para ser atendidos, con respiradores hechos en la Provincia, adoptando es el sistema de la ciudad de Rosario y la Universidad de Ciencias Exactas con material brindado por el gobierno realizaron estos 100 elementos esenciales, hoy se tiene esta herramienta para salvar vidas de sobra” remarcó el profesional.

“Si bien se está en una segunda ola y el virus se está cambiando, ya que circula la variante de Manaos, esto genera mayor cantidad de infección, es decir hay un volumen de personas más jóvenes internadas, podemos medir todo esto porque tenemos un solo lugar central donde se atienden los casos de COVID”.

Además, destacó que se posee también un Call Center con alrededor de 60 personas que atienden un teléfono y todo se maneja de forma centralizada, lo cual ayuda mucho a conocer los datos, no sabemos de personas que hayan fallecido sin ser atendidos, es más van todos a realizarse el hisopado, ya no es necesario que vaya a sus domicilios las ambulancias y hay muchos lugares donde puede realizarse el hisopado.

” Aun así hay entre 300 contagios por día por eso permanentemente se insiste en la forma de cuidarse y en la utilización de los protocolos sanitarios. Tenemos un nivel interesante de vacunados que siguen algunos se han infectado pero ya fue todo muy leve, esto ayudó a que la gente pueda salir. Si se recorre la ciudad no hay una sola plaza en donde no haya personas haciendo actividades físicas, porque para no estar encerrados los gimnasios entrenan en las plazas” expresó el profesional correntino.

También agregó qué los comercios necesitan trabajar, se hacen colas y bares sirven café a las personas mientras esto sucede, es decir es cuestión de ingenio. “Sí Formosa se abriera, las cosas cambiarían” remarcó el doctor y agredó que le tocó atender a dos personas que no querían realizarse el hisopado porque sí daban positivo los encerrarían. “Por eso en Formosa no quieren realizarse este estudio, evidentemente el sistema de elección de cómo afrontar la situación es diferente y a los políticos les cuesta mucho adoptar otros ejemplos pero en estas cuestiones convienen tomaron las consideraciones de otros lugares” afirmó.

“En Formosa, si se tiene 240 personas qué necesitan internarse, ¿Dónde lo hacen? ¿Y si necesitan respiradores? porque ya hay 90% de las camas de terapia intensiva ocupada y esto con todas las restricciones con que cuenta la provincia, entonces el tema nace por tener donde atender a las personas contagiadas, porque si no tenés un lugar obviamente vas a querer cerrar para que no se te colapsen sistema”. Concluyo afirmando que “Es por eso que la preparación y la decisión política del gobernador de Corrientes fue acertada porque hizo que se inviertan una cuestión que parecía primero una locura, gente de otro partido político decía que cómo se iba a sacar un colegio para hacer un hospital de campaña pero ahora nadie lo discute porque fue muy acertada la decisión”.

Revidatti dijo que en “Corrientes se vacunaron hasta los 45 años, ya hay inscriptos alrededor de 50 mil personas en este rango etario que, si bien va a costar cubrir a todo el grupo porque no se tiene tanta cantidad de vacunas pero se está logrando, es indudable que son políticas diferentes”. Lo cierto es que el Gobernador de su provincia tuvo la capacidad de escuchar a su equipo técnico, al comité de crisis qué es un grupo de profesionales y sobre todo hacerles caso, “Eso fue lo acertado ya que esto no es una cuestión política sino sanitaria, por lo tanto tener lugares para atender a las personas porque está ola va a seguir”

Para culminar señaló que se gasta más en instrumental de cuidado de una persona que en la vacuna, por ello se decidió vacunar a todas las personas que están en los centros de diálisis y a los trasplantados con la lista del INCUCAI, es decir todas las personas con comorbilidades deben presentar el certificado médico qué deben subirlo luego online. Por ejemplo, diabéticos, con problemas cardíacos hay varios centros de vacunación qué se les facilita.

“El mensaje es que lo que necesite la salud pública de Formosa y en lo que pueda colaborar la provincia de Corrientes, tanto nuestro gobernador como ministros, estamos abiertos a poder ayudarlos. Les hemos ofrecido otras provincias por lo menos mostrar la experiencia que es lo que importa, para poder mejorar la situación de salud en definitiva de todos los argentinos porque somos todos del mismo país” concluyó el medico correntino.

