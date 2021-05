Riacho He-He: Conductor alcoholizado trató de embestir a un efectivo, provocó daños al cesto de un vecino y terminó detenido

19

Un hombre que se desplazaba en un vehículo sin permiso de circulación para eludir a los uniformados trató de embestir a un efectivo, daño un cesto y se dio a la fuga; momentos después fue detenido. Se secuestró dos latas de cerveza del interior del auto y el rodado.

Ante la adhesión del Gobierno de Formosa a las medidas sanitarias aplicadas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 334/21 del PEN y las restricciones aplicadas en todo el territorio provincial por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, la Policía realiza controles más exhaustivos en la vía pública a los efectos de garantizar que sólo circulen los trabajadores esenciales.

En este sentido, alrededor de las 22.30 horas del domingo último, durante recorridas realizadas por efectivos de la Comisaría Riacho He Hé en el móvil policial, al llegar a la intersección de las calles Víctor Pereyra y José Daldovo del barrio Malvinas, demoraron la marcha de un automóvil Toyota Corolla color blanco.

Cuando se acercaron para solicitarle al conductor su permiso de circulación, expresó, con fuerte aliento etílico, que no tenía permiso, por lo tanto no podía justificar su presencia en la vía pública ya que no se trataba de un trabajador esencial.

Se trataba de un hombre de 40 años que no tenía barbijo, a quien se le solicitó que descienda del vehículo y se resistió al procedimiento. En ese momento el sujeto que se encontraba con la puerta abierta, aceleró e hizo marcha atrás, debiendo arrojarse a un costado el efectivo que estaba a su lado para evitar ser arrastrado con la puerta o sufra algún tipo lesión producto del impacto.

En ese momento el vehículo impacta contra el cesto de residuos de un vecino del sector provocando daños y cae a un zanjón; nuevamente acelera a fondo logrando salir de la zanja y darse a la fuga.

Los uniformados realizaron un seguimiento discreto, observando momentos después que el hombre abandona el vehículo e intenta ingresar a una vivienda del barrio Polideportivo, siendo rápidamente aprehendido.

Con la presencia de testigos y personal de la Delegación Policía Científica se realizaron las diligencias procesales en ese lugar, se le solicitó al propietario la apertura del rodado, accediendo al pedido.

En el interior se encontró dos latas de cerveza, uno vacío y el otro con escaso líquido en su interior, documentándose con el fotógrafo para ser adjuntado oportunamente a la causa. Luego se procedió al secuestro de ambas latas y el automóvil. Luego se realizó lo propio con los daños provocados al cesto construido con hierro.

Detenido y secuestros fueron trasladados a la Comisaría, previo examen médico confirmando que el conductor tenía aliento etílico positivo. Se inició una causa judicial, se notificó situación legar y quedó alojado a disposición de la justicia.

