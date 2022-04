Rodríguez Larreta apuntó contra los Moyano por el bloqueo en San Nicolás: “La Argentina del apriete y la extorsión se tiene que terminar”

53

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este domingo al bloqueo que el sindicato de Camioneros está realizando en San Nicolás, luego de que la Justicia dispusiera la detención del secretario general del gremio a nivel local, Maximiliano Cabaleyro, y un integrante más del gremio.

Como consecuencia de la detención, comenzaron con paro general de actividades en las primeras horas del domingo y cortaron el ingreso de camiones en todos los accesos del municipio. La ciudad amaneció repleta de basura, por la falta de recolección de residuos, y su intendente, Manuel Passaglia, advirtió que podría haber desabastecimiento de insumos en las próximas horas.

Passaglia le pidió a Axel Kicillof y Sergio Berni que intervengan en el conflicto, pero el Gobierno bonaerense aún no ha emitido una respuesta. En ese contexto, intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio se volcaron a las redes sociales para respaldar el pedido de jefe comunal nicoleño y cuestionar el accionar del gremio que conducen los Moyano.

A esa reacción se sumó en la tarde del domingo un contundente mensaje del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. “Esta semana, la justicia detuvo a dos dirigentes gremiales por haber bloqueado una distribuidora en San Pedro, y la respuesta del gremio fue bloquear el ingreso de camiones a la ciudad de San Nicolás”, expresó en sus redes sociales.

Y agregó, en línea con lo planteado por Passaglia, que “como resultado de eso, hoy la ciudad está al borde del desabastecimiento y con graves problemas de higiene por la falta de recolección de residuos”.

Finalmente, el alcalde porteño sentenció: “Esto es absolutamente inaceptable. Los fallos de la Justicia hay que respetarlos, la Argentina del apriete y la extorsión se tiene que terminar. Quiero mandar todo mi apoyo a Manuel Passaglia y a todos los nicoleños” .

“Rehén de los Moyano. Así están nuestras calles hoy. Es una vergüenza que, ante la decisión de la Justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FDT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigirle a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo”, planteó Passaglia este domingo en sus redes sociales.

“Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a Kicillof y (el ministro de Seguridad bonaerense Sergio) Berni apoyo y seguridad para los trabajadores”, aseguró el intendente nicoleño.

Esta medida de fuerza, en principio, no sería la única acción gremial. Moyano convocó a una reunión urgente este próximo lunes desde las 8 en la Federación Nacional de Camioneros, al que asistirán todos los secretarios generales del país de las distintas ramas de la actividad. En el encuentro se evaluará una medida de alcance nacional, entre las que no se descarta una huelga.

La jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, formalizó la detención de Cabaleyro y Espíndola fue formalizada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que desestimó esta mañana el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados y, de esa manera, dejó en firme el fallo que había dispuesto su arresto.

La causa se originó por el bloqueo a una empresa familiar que protagonizaron ambos sindicalistas en febrero de 2021, en la ciudad bonaerense de San Pedro. La compañía funciona desde 1989 y tiene 35 empleados.

Hace 15 días, el otro referente de Camioneros, Pablo Moyano, había viajado a San Nicolás para solidarizarse con Cabaleyro y consideró que la sentencia judicial fue “un mensaje para los que protestan”.

