Rodríguez Larreta: “Estamos en esta situación porque el Gobierno no cumplió con las vacunas que prometió”

12

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que continuará trabajando durante el fin de semana para que lo chicos estén el lunes en las aulas. En ese marco, adelantó que le enviará información y documentación científica al presidente Alberto Fernández para que revea su decisión.

Fernández y Rodríguez Larreta se reunieron esta mañana en la Quinta de Olivos. El Presidente apuntó contra el mandatario porteño en una conferencia de prensa posterior.

El jefe de Gobierno contestó desde el Ministerio de Educación ubicado en el Barrio 31, escoltado por el vicejefe Diego Santilli; la titular del área, Soledad Acuña; y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

“Esta pandemia hay que gestionarla con evidencia y con datos, por eso quiero detenerme en dos comentarios que el Presidente hizo en su conferencia de prensa, con datos que son inexactos. El primero tiene que ver con las vacunas. Yo repito lo que dije: hoy estamos viviendo esta situación porque el Gobierno nacional no cumplió con las vacunas que prometió”, introdujo.

Respecto a las medidas establecidas por el gobierno nacional, y tras el encuentro que mantuvo con el mandatario, Rodríguez Larreta remarcó: “El presidente se comprometió a que esta decisión de que no haya clases presenciales es solo por 15 días. Y que a los 15 días vuelven las clases presenciales”.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por Diego Santilli, vicejefe de Gobierno; y Soledad Acuña, ministra de Educación. También estuvo el ministro de Salud, Fernán Quirós Rodríguez Larreta estuvo acompañado por Diego Santilli, vicejefe de Gobierno; y Soledad Acuña, ministra de Educación. También estuvo el ministro de Salud, Fernán Quirós

Y agregó: “ Dijeron que en diciembre iban a haber 20 millones de vacunas y hoy solo hay 7 millones de vacunas en el país y, en la Ciudad, ya mañana nos quedamos sin dosis para seguir vacunando a los grupos de riesgo. Si hubiesen cumplido, hoy la situación sería muy distinta ”.

“Y el segundo -continuó- tiene que ver con las camas y la atención derivada entre la Ciudad y la Provincia. Puede ser que circunstancialmente alguna persona que vive en la Ciudad se atienda en la Provincia, pero en la realidad, cuando miramos los datos lo que sucede es totalmente al revés. El 30% de las camas de terapia intensiva, tanto públicas como privadas, están ocupadas por residentes de la Provincia de Buenos Aires , como sucede habitualmente en la Ciudad más allá de la pandemia. Y nosotros estamos muy orgullosos de prestar ese servicio a la comunidad y de garantizar un sistema de salud abierto y universal. – Explico estos datos porque no pueden ser usados como argumentos para que los chicos y chicas de la Ciudad no tengan clases el lunes”.

“De las 700 mil personas que acceden a las escuelas, alumnos, docentes, directivos, no docentes, los padres, hubo menos del 1% de contagios. Para ser exactos, el 0,89% se contagiaron. Y no nos detuvimos ahí. Hicimos un seguimiento de los contagiados. ¿Qué pasó con sus contactos estrechos? Solo el 0,12% de esos contactos se contagiaron”, reveló el jefe de Gobierno porteño.

Y continuó: “Estos números son el resultado del compromiso y el cumplimiento de los protocolos. El Presidente coincidió con esta evidencia, pero me transmitió lo que después dijo públicamente: que la circulación alrededor pudiera ser un lugar de mayor contagio. Y también ahí tenemos la evidencia de que eso no es así. Primero de todo, la cantidad de gente que viaja en transporte público al día de hoy es igual al que viajaba antes del comienzo de las clases. Segundo, uno de cada tres que iban a la escuela usan transporte público. Ahora es uno de cada cuatro”.

El jefe de Gobierno porteño encabezó la conferencia de prensa en el Ministerio de Educación El jefe de Gobierno porteño encabezó la conferencia de prensa en el Ministerio de Educación

Por otra parte, sostuvo que “los viajes en colectivo no aumentaron la cantidad de contagios. Todos los datos muestran que no hay un mayor riesgo en el transporte público. Y si la preocupación es lo que sucede en la entrada de los colegios, tenemos el sistema sube y baja, para que (las madres y los padres) dejen a los chicos sin bajar del auto. Si ese fuera problema, es mucho más fácil y menos costoso evitar las aglomeraciones que hacer que no vayan a las clases ”.

También explicó que su gobierno presentó un recurso de institucionalidad. “Estamos esperando que la Corte Suprema lo trate lo antes posible. Hicimos lo que nos comprometimos. Cumplimos con nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que el lunes tengamos clases”.

El ministro Quirós también se expresó al respecto y manifestó: “Es una enfermedad regional, de las áreas metropolitanas, y por lo tanto hay que tener mucha prudencia de no mezclar diversas áreas del país, que tienen curvas diferentes en la temporalidad. Cuando uno mira los datos específicos de la Ciudad, las clases empezaron el 17 de febrero y los casos comenzaron a aumentar cuatro semanas después. Hay un relación muy clara de los primeros días de marzo con varios días de cambio de temperatura brusco y varios días de lluvia persistente, el modelo típico en el que esta enfermedad retoma la ola ”.

Comments

comments