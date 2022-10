Rodríguez Larreta: «Tenemos un buen equipo en Formosa que quiere cambiar la provincia, después de tantos años del mismo gobierno que no ha generado buenos resultados»

04/10/2022

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dialogó hoy con radio QTH de Formosa donde sostuvo “Tenemos un buen equipo en Formosa que quiere cambiar la provincia después de tantos años del mismo gobierno que no ha generado buenos resultados”

El dirigente de Juntos por el Cambio afirmó que está trabajando activamente en elaborar un plan para que “la Argentina produzca más, exportar más y pueda salir adelante”.

“Creo que la Argentina tiene un potencial enorme, el mundo necesita lo que la Argentina produce. En Formosa tenes industrias, zonas productivas, veo que hay mucho potencial en la provincia y en el país entero. Hay que poner a la Argentina a funcionar, hay mucha gente con espíritu emprendedor, con ganas de laburar, hay que ayudarlos” sostuvo el mandatario.

“Para eso necesitamos un país que vuelva a priorizar la producción, la inversión, las exportaciones; un país que vuelva a ser federal” agregó.

Consultado por la inequidad en la distribución de subsidios, Rodríguez Larreta fue categórico: “La concentración de recursos en el Gobierno Nacional la hizo el oficialismo y el gobernador de Formosa es cómplice de ello.”

“El Gobernador de Formosa es parte del kirchnerismo, y es el kirchnerismo el que concentró todos los recursos; han creado un país unitario” detalló el dirigente y además sostuvo: “Eso hay que cambiarlo. Yo creo en otra cosa; yo creo en un país federal, como dice la Constitución y como lo soñó Alberdi.”

Sobre el armado a nivel local, Rodríguez Larreta confirmó que está trabajando en un plan para la provincia, “pero un plan hecho por los formoseños”. En ese sentido, afirmó: “Estamos trabajando con Quique Ramírez, Gabriela Neme, con gente del radicalismo. Tenemos un buen equipo que quiere cambiar la provincia después de tantos años del mismo gobierno que no ha generado buenos resultados.”

Rodríguez Larreta usó como ejemplo el caso de la Educación: “Nosotros la defendimos a muerte cuando en todo el país, incluida Formosa, tenía sus escuelas cerradas.” También hizo mención a la medida del gobierno provincial que permitía a los alumnos aprobar de año con hasta 19 materias previas: “En CABA los que tienen previa van los sábados, y en Formosa pasan de año. Tenemos actitudes diferentes ante la educación.”

Sobre la judicialización de la quita de coparticipación del Gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires, aclaró: “Es una discusión entre el Gobierno Nacional y la Ciudad. No beneficia a ninguna provincia argentina porque los fondos no se trasladan de una a otra jurisdicción. Pero esto que el Gobierno le hizo a CABA, se lo puede hacer a cualquier otra provincia. Está mal. Si nos lo hacen a nosotros, mañana permite que se lo hagan a otros, por eso nos plantamos; no corresponde que se lo hagan a Buenos Aires, no corresponde que se lo hagan a Formosa ni ninguna provincia.“

Por último y sobre el intento por parte del oficialismo de eliminar la PASO, Larreta sostuvo: “Es insólito porque la impulsó el kirchnerismo. Lo que no se puede hacer es cambiar la regla electoral para la elección que viene. Eso está mal. Si alguien lo quiere cambiar, que se plantee a futuro y lo discutimos en el Congreso. Pero plantearlo ahora para la próxima elección es como querer cambiar las reglas del mundial cuando faltan 2 meses.”