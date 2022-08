Roglan: Lanzamos Tendiendo Redes para defender los intereses de los consumidores y usuarios de Formosa

159

Victoria Roglan hizo referencia a la conferencia de ADECUA junto a Tendiendo Redes realizado con respaldo de la Red Solidaria y las autoridades de la UCR, en el salón auditorio del Diario El Comercial, para comenzar a trabajar en el tema de los precios cuidados y los efectos inflacionarios para defender a los usuarios y consumidores de la provincia.

Muy preocupados por cómo impacta el aumento de los precios en el salario de los formoseños

Roglan expresó que el día viernes se presentó la consultora “Tendiendo Redes” porque están muy preocupados por cómo impacta el aumento de los precios en el salario de los formoseños, por ello se realizó un trabajo de relevamiento en los supermercados, esto se hizo en base a 30 productos que componen los denominados precios cuidados, algo que en Formosa no se cumple, porque son marcas que a la provincia no ingresan, por lo tanto estos precios no coinciden muchas veces con lo que los ciudadanos encuentran en las góndolas.

«Solo tomamos 30 de esos más de 500 productos e hicimos la comparación dentro de las cadenas más grandes que hay en Formosa capital, para ver realmente cuál es el precio que encuentran las personas cuando van al supermercado en las góndolas, una compra de una familia tipo equivale con esos 30 productos un costo de $8000, son productos básicos, se sacó el consumo de carne y otros consumos que lastimosamente muchas familias sobre todo las que tienen niños ya no lo hacen, como ser cereales, yogurt, otra cosa es que la gente antes consumía más leche en polvo pero por el precio que maneja hoy la caja que sale $1000 hoy solo se consume leche en cajita si tienen en el día para poder comprar, cabe destacar que este listado no incluye, verduras, frutas, carne solo productos esenciales de limpieza y aseo personal, fideo, arroz, polenta, pero si se le agregan otros productos superan ampliamente los $8000, y en las semanas estamos hablando de $40000» acotó.

Además sostuvo que los supermercados se manejan con ofertas porque le es imposible al comerciante estipular un precio, solo cumplen con el stock qué Defensa al Consumidor les exige sobre los precios cuidados, pero no vuelven a reponer estos productos, en cuánto la gente consume lo que puede con lo que tiene como ser las tarjetas de créditos que antes eran impensadas su utilización para el consumo de alimentos o de carga de combustible pero hoy nada alcanza, ya no se puede solventar el gasto con el efectivo por lo tanto las personas se endeudan más y más para comprar alimentos.

También señaló que está medición nacen dos veces al mes por lo tanto nuevamente lo deben hacer para que se refleje el aumento de combustible que irá directamente al consumo porque siempre esto encarece todo, sin contar el hecho de que la gente no tiene el derecho a elegir porque muchas primeras marcas lo que hicieron para poder cumplir lo que estipula precios cuidados es reducir las cantidades, porque la realidad es que el comerciante trabaja a perdida, ya que estipulan un precio que es ficticio e imposible de sostener, por lo tanto deben recurrir a marcas no solo de segunda categoría sino prácticamente desconocidas.

«Ellos piden que se mantenga un precio que es imposible porque no es real, este sistema ya se aplicó antes y todos sabemos que no funciona y es una mentira, porque no lo puede sostener el comerciante ni tampoco no puede sobrellevar el usuario, son medidas que están más que comprobadas qué nos sirven, que no solucionan nada y están ahí para mostrar que algo está naciendo pero que en verdad no le soluciona nada a nadie, nosotros comenzamos trabajando en capital, el relevamiento de los datos de los precios de los productos lo estamos haciendo cada 15 días, esto para poder sacar un informe de manera mensual y también hemos quedado con ADECUA en hacer un trabajo en el interior porque lo que se paga en capital es menor al costo que paga cualquier formoseño en el interior, por lo tanto se comprometieron a trabajar de manera conjunta para hacer esto mismo en los distintos distritos de la provincia» aseguró la referente de Tendiendo Redes.

Por su parte mencionó que este control es para abrirle los ojos al usuario de qué más allá del precio lo que está muy bajo es el salario del formoseño y es por eso que no se puede llegar a fin de mes ni cargar ese changuito de 30 productos de $8000 a la semana, sin contar que en el interior es mucho más, y es ahí donde los sueldos de los empleados municipales solo rondan los $15000, entonces es tratar de darle una mano al ciudadano para que vean que su trabajo no está bien remunerado y que sus ingresos son los más bajos del país y de que la provincia tiene que hacerse cargo de esto sobre todo cuando se tiene un gobernador que se jacta del superávit de la provincia.

Para culminar añadió que los precios cuidados no lo puede cumplir el comerciante porque le exigen que trabajen a pérdida, y obviamente con los salarios bajísimos con los que cuentan los formoseños tampoco lo pueden cubrir entonces es un problema que tiene que resolverlo a nivel nacional y la provincia hacerse cargo del desfasaje y la diferencia de los haberes de los trabajadores qué no coinciden con el resto del país, siendo que la canasta ya ni siquiera es básica porque allí no está incluido el transporte, la salud, alquileres que hacen al índice del verdadero gasto público.

