Rojas a Olivera: “El camino es con la gente y dejando de lado los egocentrismos y personalismos”

La dirigente radical y convencional de la Unión Cívica Radical Elizabeth “Chary” Rojas, que en las últimas elecciones lo acompaño en la formula a Fabián Olivera como segunda candidata a concejal, ante la decisión inconsulta y unilateral de sumarse a sector que lidera Gabriela Neme y Adrián Bogado, señalando mesiánicamente “El camino es por acá”, se vio en la obligación militante de disentir con el ex concejal y marcar la posición principista del sector que representa.

Olivera no puede pretender apagar la luz del partido, ni debe despotricar tanto contra la conducción de la UCR, porque él es el presidente del Comité Capital de la UCR

La dirigente que en representación de su movimiento acompañó a Fabian Olivera en su frustrado intento por lograr su quinta reelección y alcanzar los 20 años en el cargo, se diferenció con la orientación del camino señalado públicamente por Fabian Olivera, y le recriminó que vuelva a jugar la personal sin antes siquiera renunciar a la presidencia del Comité Capital de la UCR, con la que los afiliados lo honraran.

Chary Rojas pese a referir su profundo respeto por el espacio que representan “Neme, Bogado y Ocampo” y valorar la coalición por una Formosa Libre, discrepó con Olivera indicando que el camino es con la gente, es respetando el soberano mandato de las urnas, es “respetando a los afiliados del partido que preside” y dejando de lado las mezquindades internas, las ambiciones personales, los egocentrismos y personalismos mesiánicos que tanto daño le hacen a la política y a la credibilidad del sistema.

Un poco de coherencia: No podemos ir por la quinta reelección y 20 años en Concejo y al otro día decir alegremente que estamos en contra de las reelecciones legislativas

Lo radicales debemos esforzarnos en recuperar la sensatez y la coherencia si queremos recuperar credibilidad para convertirnos en alternativa, no podemos ir por la quinta reelección y 20 años en un mismo cargo y al otro día decir alegremente que estamos en contra de las reelecciones legislativas, en primer lugar porque no es serio y en segundo lugar porque no es lo mismo las reelecciones en el Ejecutivo, que en los legislativos, ni en las senadurías, remarcó la reconocida convencional de la UCR.

Las reelecciones indefinidas en el poder Ejecutivo, posibilitan el clientelismo, y el esquemas populista de sometimiento y dominación social

Las reelecciones indefinidas en el poder Ejecutivo, posibilitan el clientelismo, el esquemas populista de sometimiento y dominación social, la utilización de los recursos del Estado para hacer política en beneficio propio y garantizar la perpetuidad, por eso estamos en contra de las reelecciones indefinidas en el gobierno y la mejor muestra es Gildo Insfran.

No pensamos lo mismo en cuanto a las reelecciones en lo cargos legislativos, y la mejor muestra son los cinco intentos de reelecciones de Fabian Olivera, que acompañamos con convicción militante hasta que los vecinos le dijeron basta en las urnas y prefirieron gente nueva, como Agostina Villaggi que hoy enorgullece al Radicalismo en la calle y en la cámara de diputados, destacó.

El mismo Olivera es una muestra que en las reelecciones legislativas es la gente la pone los limites. A él le dijeron BASTA

“Nunca estuvimos en contra de las reelecciones legislativas porque no son tan nocivas como en el poder Ejecutivo y los limites lo pone o el partido y la periodicidad lo define la gente, como sucedió con Olivera y con tantos otros que no hicieron los méritos de gestión como para que los vecinos consideren sus reelecciones y hoy despotrican contra el partido que no hace mucho los premió con un cargo tan importante”, se lamentó.

“Hay algunos que ahora que no están en el cargo se desgarran las vestiduras clamando por renovación y democratización del partido, cuando estamos en un partido que hace gala de su centenaria democracia interna y justamente estamos en las puertas de unas nuevas internas en las que todos pueden participar y competir y donde nuevamente serán los afiliados lo que democráticamente decidirán que correligionarios los representan de mejor manera”, valoró Rojas.

No se puede utilizar una desgracia familiar para denostar a nadie

De igual manera y sin ánimo de defender a Naidenoff, admitió que otra cosa que le molestó además de la mezquindad que se corte solo, y de que critique la conducción del partido del cual es presidente, fue que por intereses internos inconfesables cuestionó que el senador nacional nunca fue candidato a gobernador, cuando sabemos que fue en 2 oportunidades, en otra no pudo ser ni él ni Buryaile porque Gildo Insfran eliminó la Ley de Lemas para la categoría de Gobernador, para proscribir y evitar la sumatoria de candidatos radicales.

Finalmente reconoció que “del mentiroso reproche interno, lo que más le dolió como mujer y como madre, es que la última vez no pudo ser candidato a Gobernador por la UCR por la tremenda desgracia familiar que padeció, algo que humanamente no puede ser utilizado políticamente para denostar contra nadie, por más canallescas intenciones que se tenga”, disparó Elisabeth “Chary” Rojas ex compañera de Formula de Fabian Olivera.

