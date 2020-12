Romero Bruno aseguró que con hisopado se puede salir de Clorinda sin hacer cuarentena

6

El médico epidemiólogo, director del Hospital Central Mario Romero Bruno, integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, confirmó en declaraciones al programa Sin Censura que en Radio Parque FM 89.3, conduce el doctor Gabriel Hernández, que en Clorinda estaba autobloqueada y que se puede salir se esa ciudad con Hisopado negativo y sin hacer cuarentena en otra localidad.

Se puede salir de Clorinda con un hisopado o un PCR negativo de una prueba realizada 72 horas antes., y sin necesidad de hacer cuarentena

El especialista explicó que la realidad de la segunda ciudad indica que sigue habiendo riesgo de transmisión del virus y que por ahí se hace difícil hacer un seguimiento de los contactos estrechos de las personas contagiadas. el mayor riesgo y la posibilidad de transmisión existen, pero la ciudad no esta bloqueada, estuvo autobloqueada, y hoy se puede salir de la ciudad con un hisopado negativo o con un PCR negativo de una prueba realizada 72 horas antes., y sin necesidad de hacer cuarentena .

Asimismo, el funcionario recordó que en varias situaciones, el personal sanitario no tiene la posibilidad de efectuar el diagnóstico porque la persona no permite que se le realicen hisopados. “Y existe el riesgo constante del otro lado del río. Si no tenemos la ‘barrera’ de protección, el virus va a pasar”, apuntó.

Por otra parte, el médico resaltó la llegada de las 1800 dosis de la vacuna Sputnik V, pero indicó que la real vacuna es la que tenemos hoy, y es efectiva, y tiene que ver con las “barreras” que le ponemos al virus y con nuestro comportamiento, con la actitud que tenemos.

Si todos cumpliéramos con el 100% de las medidas sanitarias, no habría riesgo y no existiría transmisión. La “vacuna” la tenemos que aplicar nosotros y tiene que ver con el autocuidado y la responsabilidad individual. Sigue siendo la medida más efectiva”, detalló.

