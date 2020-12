Romero Bruno pidió ser responsables durante estas fiestas y advirtió sobre un relajamiento de la gente

1

El director del Hospital Central y uno de los voceros del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, apelo a que la comunidad formoseña siga manteniendo “una conducta sana y responsable” para el cuidado de todos frente a la pandemia de coronavirus.

En diálogo exclusivo con La Mañana, en relación a la llegada de una fecha tan importante del año como es la Navidad, donde habitualmente las familias se reúnen y comparten un encuentro, el especialista se refirió a los cuidados que la gente debería adoptar para evitar los contagios y la propagación de la enfermedad.

Consultado sobre lo que se puede hacer para reducir las probabilidades de contagio, Romero Bruno pidió “ejercer una conducta responsable y solidaria”. “Deben ser reuniones familiares de pocos integrantes, diez personas si es posible. Si tenemos el tiempo propicio para hacerla en un patio, inclusive pueden ser veinte”, indicó.

Consideró que las reuniones deben contar con el menor número posible de personas, particularmente los más allegados, con un distanciamiento mínimo o prudente en lo posible. En el caso de los jóvenes, dijo que son los más imprudentes en estos momentos, por lo que consideró necesario “hablarles y pedirles el esfuerzo de que se cuiden para que de esa forma todos nos cuidemos”.

La provincia no tuvo aún el contagio comunitario que sí lo vienen padeciendo las demás provincias de la Argentina. No obstante, aclaró que ve un relajamiento dentro de la comunidad y que las personas no mantienen distanciamiento, no usan el barbijo correctamente y lo más importante es que a la noche, los fines de semana, donde se arman fiestas privadas que recurren un importante número de jóvenes, evidentemente no se cumple con los protocolos de sanidad.

Rebrotes en el mundo

Por otra parte, el médico epidemiólogo advirtió sobre los rebrotes que se dan en otras partes del mundo y en ese sentido hizo notar que “en este momento se está observando un aumento en el AMBA, no hay una fecha de cuándo puede suceder, pero se estima que sea como está ocurriendo en los demás países del extranjero. Es característico de las pandemias lo de las segundas olas”, apuntó.

Sobre la posibilidad concreta de un rebrote en la Argentina, manifestó: “Nos llama la atención y nos alarma la posibilidad de entrar en una segunda ola con características mucho más graves”.

Durante el diálogo con este Diario, también hizo mención del transportista formoseño que ingresó el día 12 del corriente mes a la provincia y que dio positivo de COVID-19.

En tal sentido, Romero Bruno comentó que el seguimiento hacia los transportistas es regular, se los lleva a la UPAC y luego se ejerce una prueba de contactos para saber con qué personas compartió durante los últimos días. Hoy el transportista se encuentra en el Hospital Evita, mientras que en aislamiento se encuentran todos los contactos para poder determinar si existe trasmisión en algunos de estos círculos”, informó.

