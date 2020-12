Romero Bruno: “Se observa un riesgoso relajamiento a las medidas preventivas, especialmente en los jóvenes”

6

1,292 total views, 1,292 views today

El doctor Mario Romero Bruno, director del hospital Central e integrante de la mesa del COVID-19, advirtió que un caso positivo de coronavirus que no se detecte a tiempo en Formosa, puede producir una propagación del virus en un contexto desfavorable por el relajamiento a las medidas preventivas. “El riesgo de una transmisión comunitaria siempre está”, refirió.

En un escenario de fin de año, con despedidas, reencuentros y reuniones familiares por las fiestas navideñas, el doctor Romero Bruno recomendó una serie de medidas a tener en cuenta para reducir los riesgos de contagios y evitar una propagación del virus en la comunidad formoseña: “Es importante la cantidad de personas para los encuentros, y sobre todo, a quienes sentamos en nuestras mesas. Las reuniones tienen que ser al aire libre con un círculo íntimo que no supere los 20 integrantes. En lo posible, manteniendo una distancia prudente y respetando las condiciones sanitarias”, señaló en diálogo con La Mañana en Vivo.

En este sentido, apeló a la responsabilidad individual y civil de las personas para mantener los cuidados contra el COVID-19, pese a observar un “riesgoso relajamiento” acerca el cumplimiento de las medidas preventivas básicas.

“No es el momento de bajar los brazos. Debemos continuar con nuestras conductas preventivas. La posibilidad de una transmisión comunitaria está latente. El virus puede entrar y si no lo detectamos a tiempo en un contexto de relajamiento, generaría un contagio comunitario que no queremos. Especialmente, son los jóvenes los más imprudentes en este escenario, que no asumen la importancia de los cuidados y los riesgos que significa el virus”, agregó.

Mirá También:

Para las fiestas que se avecinan, pidió un esfuerzo más a la población: “Hay un clima distendido en Formosa, como en gran parte del país, con personas que no mantienen el distanciamiento en espacios públicos o no utilizan de forma correcta el tapaboca, es algo que se observa muy a menudo. Los formoseños tenemos que entender que el riesgo de transmisión es alto, sobre todo porque hay un crecimiento de casos en el AMBA y Paraguay”, sostuvo.

“Hasta que llegue la vacuna, debemos mantener los mismos hábitos sanitarios que nos acompañaron este año. incluso, extremar las medidas preventivas para cuidar el estatus alcanzado y evitar un brote en la población”, concluyó.

Comments

comments