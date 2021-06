Ruíz Díaz acusó a González de ser cómplice de personajes denunciados por violencia de género

8

La concejal de la Unión Cívica Radical de Formosa capital, Celeste Ruíz Díaz, dijo que no le extraña la actitud del ministro de Gobierno, Jorge González, de ejercer la violencia explícita contra mujeres- como lo hizo con Patricia Bullrich– porque es de dominio público que apoya a sujetos de su gobierno peronista, imputados en causas de violencia de género.

La parlamentaria municipal hizo declaraciones a FM Radio Parque, donde dijo que sintió enorme indignación cuando escuchó al cuestionado y repudiado funcionario atacar sin pudor y con mucho descaro a la titular del PRO nacional. La acusó de hacerse eco de los problemas de Formosa en materia de derechos humanos en estado de embriaguez. Nada menos que eso, una desfachatez total de quienes se erigen cínicamente en defensores de los derechos de la mujer.

“No me extraña la actitud ni los dichos del ministro. Siempre lo hace desde esa mesa donde dan los informes sobre la pandemia por Covid 19. Me causa mucha indignación pero debo admitir que siempre estuvo en ese papel de ataques sistemáticos. En este caso ha sido un caso explícito de violencia política contra una mujer”, afirmó.

Ruíz Díaz dijo que este ministro es el mismo que aplaude, acompaña y comparte espacios de poder con sujetos que están imputados en causas de violencia de género que son de dominio público. Citó entonces a Ramiro Fernández Patri, denunciado por su ex pareja por esta cuestión, y por no trasferir las partidas correspondientes por vía judicial. “Parece que, pobrecito, no le alcanza el sueldo para pagar lo que corresponde “, ironizó la representante de la UCR en el Concejo Deliberante.

Agregó sobre este personaje del PJ que “todos sabemos que la madre de sus hijos le inició demanda para tener la manutención que le corresponde. Son cuestiones que este ministro comparte espacios de poder con personajes tan cuestionados y son hechos públicos”, agregó.

Finalizó sus declaraciones sobre el tema al precisar que “también apoya avala, comparte y todo en complicidad, lo que ocurre con otro personaje del PJ, el sindicalista devenido a millonario de la noche a la mañana, Jorge “Coqui” Zarza, a quién apoyaron en la lista para que sea diputado. Tiene denuncias pro violencia de género por parte de su mujer y González nada dice. Entonces es cómplice y no me extraña porque es una actitud permanente de ellos. Es una muestra más de la hipocresía y doble discurso de este cuestionado ministro”, cerró.

