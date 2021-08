Ruiz Diaz acusó a Neme ser una maleducada, intolerante que no tiene autoridad para criticar a nadie

73

La concejal de la UCR Celeste Ruiz Díaz repudio la actitud prepotente, provocadora y patoteril de la edil peronista Gabriela Neme, cuando al mando de su camioneta y escoltada por todos sus equipos de audios móviles patoteó la programada caminata de Patricia Bullrich junto a los doctores Fernando Carbajal y Emilia Maciel.

También embistió duramente contra la lista de precandidatos liderada por Gabriela Neme y José Luis Bigatti, que integra “el modelo de joven emprendedor formoseño” Max Talavera, recientemente detenido por estafas reiteradas en un local partidario de “Estamos con Vos” en Laguna Blanca.

Al respecto aseguró “para criticar hay que tener autoridad moral. Neme, que dice ser opositora, lleva en su lista a un estafador. ¿Qué se puede esperar de ellos?, se preguntó.

Ya tenía varias denuncias y aún así formó parte de la lista. Según testimonios dejo a mucha gente con la ilusión de la casa propia. Se llevo la plata y desapareció.

Hoy le llego la orden de detención. En el peronismo formoseño difícil encontrar un honesto…, disparó.

Visiblemente indignada por la actitud prepotente y antidemocrática, de la legisladora aseguró que Neme es una maleducada y una intolerante, ya que todos sabían que la doctora Bullrich iba a estar alrededor del mediodía, en la esquina de la peatonal saludando y hablando con la gente, recorriendo los comercios porque fue una convocatoria pública, pero tuvimos que soportar que el equipo de Gabriela Neme suba la música, que una camioneta con el equipo la siga, con la música a todo lo que da casi en una situación de acoso y provocación.

“Todos sabían que Patricia y Fernando tendrían una actividad en el teatrino de la ciudad, y fue ella personalmente con sus camionetas nuevamente a hacer el mismo circo, esto no me sorprende porque hace 4 años que comparto con ella el Concejo y siempre fue una maleducada e intolerante, pero con lo que hicieron ayer lo único que logró es que todos los formoseños se dieron cuenta y cayó muy mal en la gente, porque lo hizo a propósito, es una falta de respeto total“, expresó.

Parece ser una modalidad del justicialismo porque lo mismo sucedió en Pirané cuando el doctor Carbajal fue a saludar a los productores, automáticamente pusieron la marcha peronista a todo volumen, pero no se le puede pedir otra cosa a Gabriela Neme, no es democrática, ni tolerante tolerante, ni respetuosa, porque no solo es peronista sino que de los 25 años del régimen de Gildo Insfrán ,23 formó parte del mismo, cuestionó.

“Hace un tiempo atrás vinieron dos diputados nacionales para acompañarla a ella en su candidatura, y ninguno de nosotros hizo nada para faltar el respeto, respetamos todas las localidades que visitaron, las actividades que organizaron, jamás nos metimos en el medio como hace ella, porque esa es otra modalidad ya que tiene 400 Facebook truchos para bardear de manera irrespetuosa a cada uno de los dirigentes que apoyamos la candidatura de Fernando, son irrespetuosos con las personas que hacen comentarios a favor de nuestro candidato” cuestionó Ruíz Díaz.

Para terminar sostuvo que teniendo actitudes de maleducada no va a subir las encuestas donde están por el piso, y que deje de tener estás prácticas que aprendió durante los 23 años que formó parte del gildismo.

