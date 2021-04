Ruiz Diaz: Después de 25 años, no se puede hablar de política sanitaria exitosa, con violaciones a los DDHH, 77 respiradores en la UTI de Capital y 4 en Clorinda

40

La concejal Celeste Ruiz Díaz (UCR) cuestionó al gobierno provincial de que especule con el reato de que la oposición es responsable de la situación sanitaria de Formosa y de que las políticas implementadas hayan sido verdaderamente optimas.

La legisladora manifestó que bajo ningún punto de vista se puede decir que en la provincia existió alguna política sanitaria exitosa mucho menos cuando la misma implicó violaciones a los Derechos Humanos, cuestionados por organismos internacionales y la propia justicia Federal. Y mucho menos se puede hablar luego de 25 años de Gobierno, de exitoso, con una sala de UTI con 4 camas en Clorinda y 77 en Formosa capital.

Campaña de odio pagada con plata del erario público, porque acá son todos guapos para difamar pero con plata de otro, porque no se va a ver a ningún funcionario a meter la mano en su bolsillo para pagar esos pasacalles y esos volantes

Además advirtió que la justicia avaló distintas acciones de presentaciones judiciales ante la violación de derechos vulnerados a los formoseños, por eso hay que ser cuidadoso con estas cuestiones, más allá de que nadie desconoce los números y las estadísticas, pero se está muy mal como sociedad y como clase política cuando se coloca la palabra exitoso al lado de algo que implicó violaciones a los Derechos Humanos, y un desastre sanitario que debería avergonazarlos.

“La pandemia no perdona, ni al mundo y tampoco a Formosa, en estos últimos tiempos empezamos a sufrir las consecuencias de manera más directa, hay la construcción de un relato falaz por parte del oficialismo, con esta situación de pretender responsabilizar a representantes de la oposición y del sector independiente de la provincia cómo los principales culpables”, dijo.

“Esa construcción es un relato que ya nadie lo cree, sabemos de casos positivos en casa de gobierno y esa gente no creo que haya asistido a las marchas con nosotros, o diputados oficialistas que estaban en cuarentena por contacto estrecho, lo dijo públicamente un militante del Movimiento Evita que dio positivo a COVID y de seguro no estuvo la marcha con nosotros“, remarcó la edil.

También agregó qué los periodistas de Canal 11 afectados tampoco estuvieron en las movilizaciones porque mientras se reprimía a la gente este canal emitía dibujitos animas y ni se enteraron, lo cual significa que no fueron a la marcha, por eso hay que terminar con esos relatos, pues el virus no diferencia colores políticos, no diferencia estratos sociales, ni géneros o de que trabaja cada uno, solamente ataca y se lleva la gente, situación que está sufriendo el formoseño.

“La situación de muertos y tantos contagios a nadie le resulta agradable, por eso hay que ver el nivel de perversidad de ese relato, en mi caso soy hija de dos personas de riesgo, por eso hasta que no tengo los resultados negativos de los hisopados que me hago de manera semanal por control no voy a visitar a mis padres porque tengo miedo, no por mí que no tengo enfermedades preexistentes, por ello sólo con el resultado negativo voy a visitar a mis padres, entonces es de un nivel de perversidad absoluta pensaron que a cada uno de nosotros como ciudadanos formoseños, todo nos importa tres pitos, o que como ciudadanos formoseños vivimos en un tupper que no tenemos padre, hermanos, familiares, amigos, porque yo no quiero que nadie se enferme ni quiero que nadie se muera“.

La referente radical indicó que debe soportar un relato estúpido, o figurar en volantes, agravios en las redes sociales que determinan que la oposición es la responsable pero por suerte como dice el refrán la gente no come vidrio.

Ruíz Díaz dijo “muchos de los que lamentablemente dieron positivo no pertenecen al grupo de personas que han ido a las marchas, pero ante todo no quería dejar pasar este espacio para hacer un reconocimiento a todo el personal de salud, por el esfuerzo y el trabajo, esperando sobre todo que se termine la estupidez en algún momento, uno puede hacer políticas con muchas herramientas, en el ámbito de la política se puede discutir todo desde paradigmas ideológicos, se pueden discutir posiciones, ideas, pero no se puede discutir la estupidez, porque eso te deja sin herramientas para discutir, los volantes, pasacalles, cartelitos en las redes sociales, todo con plata del erario público, porque acá son todos guapos para difamar pero con plata de otro, porque no se va a ver a ningún funcionario a meter la mano en su bolsillo para pagar esos pasacalles y esos volantes“.

Para culminar ante el pedido del presidente del Honorable Concejo Deliberante de que se remita a expresar solo lo atinente a la efeméride del día la concejal reparó que su par justicialista hizo una utilización política de este tema, y no se ajustó a reglamento por lo tanto es su derecho hacerlo propio, porque en ese cuerpo o tienen derecho todos o no tienen derechos nadie, porque no existen concejales de primera y de segunda, o se discute de políticas entre todos o no lo discute nadie, a ley pareja nadie se queja.

