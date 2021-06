Ruiz Díaz dijo que “estamos en el momento dramático en que la gente se va de Formosa”

15

La concejal de la UCR de Formosa capital, Celeste Ruíz Díaz, dijo que la brutal represión policial contra los comerciantes, los encarcelamientos, persecuciones y presiones, forman parte de la demostración de la profundización del modelo autoritario de Gildo Insfrán.

En este marco de angustia del sector comercial, y de la población en general, la parlamentaria municipal se horrorizó cuando señaló que “estamos en el dramático punto de que la gente se está yendo de Formosa porque no puede trabajar ni mandar a sus hijos a la escuela, porque son perseguidos”.

“Los comerciantes se están fundiendo como consecuencia de las medidas equivocadas desde el inicio de la pandemia por coronavirus a esta parte. Estamos hablando de gente que tuvieron conflictos en las últimas 48 horas porque fueron tan solo a entregar una propuesta de protocolo a la Casa de Gobierno para volver a trabajar”, dijo al programa “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por 89.3 FM Radio Parque.

“Estamos viendo más de lo mismo, que es la persecución para quienes no pensamos igual que este gobierno, y somos considerados como enemigos. Entonces hay que perseguirlos, encarcelarlos y amedrentarlos. Es vergonzoso”, aseveró Ruiz Díaz.

“La verdad, estimé que iban a flexibilizar la dura etapa por la pandemia, y no puedo entender cómo después de más de un año de estar así, el gobierno no convoque al diálogo, con las consecuencias que vemos caminando por la ciudad, con gran cantidad de locales comerciales cerrados, de gente que se fundió”, expresó.

La edil radical agregó que “estamos ahora en el punto dramático en que la gente se está yendo de Formosa a vivir a otro lugar, porque acá no hay futuro. Acá no se puede trabajar ni mandar a los hijos a la escuela y es por eso que lamentablemente la gente se va de la provincia. Estamos hablando de casos dramáticos para los comerciantes en particular y los formoseños en general. Es dramático interpretar que si tenés tu negocio abierto ahora, con mucho esfuerzo, te lo pueden cerrar cinco minutos después”, afirmó.

Comments

comments