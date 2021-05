Ruiz Diaz: “Hoy la gente muere abandonada, porque durante 25 años se robaron la plata de la salud”

19

La concejal Celeste Ruiz Díaz hizo referencia a los hechos de abandono de personas por parte del sistema sanitario provincial y -pese a haberlo advertido- no entiendo que le pasa al gobierno que está dejando morir a la gente sin bridarle atención médica.

“Es mentira lo que dice el gobierno que hay un personal de la salud durante las 24 horas, es una mentira, nunca las veces que he ido por las denuncias pudimos encontrar a responsable de salud del centro, sólo dejaban el teléfono por si eventualmente ocurría alguna emergencia pero nunca estaban en el lugar, y eso no es coincidencia o algo casual porque recorrí muchos centros”, comentó.

Entonces no se entiende para qué buscan a la gente y los llevan ahí para dejarlos tirados, y este tipo de cosas consta en todas las denuncias, que nosotros fuimos realizando no sólo frente a la justicia sino ante los organismos de Derechos Humanos por eso, lamentablemente y con el dolor que implica estos hechos eran algo que se veía venir“, advirtió.

“Yo con esa gente jamás me sentaría”, dijo en alusión a la reunión Insfran – Naidenoff

La legisladora anunció que el gobierno esto nunca escuchó, lo cierto es que están desbordados a comparación de otras provincias más allá de que en estos últimos días aumentaron los casos, pese a que en cantidad estadística en cuanto a contagia sus fallecidos a comparación de otros lugares no es alarmante, sin embargo se tiene un sistema de salud que ya colapso,

Al escuchar el parte oficial todos los días se puede ver cómo el gobierno miente porque allí el doctor Bibolini y Romero Bruno, destacan que aún se tienen camas disponibles sin embargo por las redes sociales en Clorinda, un joven comentó que su madre fue trasladada y se murió mirando una cama para ser internada en terapia intensiva, pero en el parte afirman todos los días que no se llegó a la ocupación total de las camas.

“Estuve recorriendo los hospitales y estuve hablando con gente que tiene familiares internados, y el sistema de salud está colapsado no por la cantidad de contagios y cantidad de internados porque si se compara estadísticamente con otras provincias no debería ser así, sin embargo estamos así porque durante 25 años estos tipos se robaron la guita y no la pusieron en el sistema de salud”, indicó.

“Son tan caraduras que siempre para ellos la culpa es de otro, la culpa la tienen las marchas, los gastronómicos, la culpa es de los comerciantes que abrieron, porque no dicen y dan a luz cuántos casos hay que se contagiaron en un local gastronómico o que informen cuántas veces tuvieron que aplicar el protocolo en un local de estos, porque ellos cumplen todos los datos y protocolos que deben tener las personas para asistir allí”, comentó.

“Y, si ven un caso positivo automáticamente te tienen que llamar, pero nunca se activó este protocolo entonces es evidente que el contagio no se dio ahí, los contagios se dieron en los trabajos porque es impresionante la gente que se infectó en la administración pública, porque es difícil en mi oficina mantener la distancia social y por otras circunstancias”, sostuvo.

“Además declaró que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad que le toca y dejar de culpar a terceros porque el relato ya se cayó, no invirtier en el sistema de salud, no traen vacunas o se roban las pocas que hay y eso no es culpa de la oposición, estamos en una segunda etapa de fase 1 haciendo exactamente lo que se hizo en la primera vez, y si esa vez no funcionó no se entiende porque se repite lo mismo, sería mucho más productivo en este momento en vez de infundir el miedo a través de la Mesa del Covid, lo que se tendría que hacer es una campaña de concientización con metodologías de prevención para que la gente pueda cuidarse, sin contar el hecho de que el contrabando desde Paraguay no lo pudieron parar y es allí donde se disparó la cepa, porque eso se puede ver en el Facebook pero no lo ven las autoridades provinciales”, cuestionó.

“Cuando se le plantea esto al ministro González lo primero que dice es que no es responsabilidad de la provincia, qué es de nación y Alberto se abraza todo el tiempo con Gildo y dice que es el mejor gobernador, no puede hacer algo entonces, o el gobernador no puede pedirle ayuda para controlar las fronteras porque por ahí entra la cepa de manaos, toda la semana anuncia que tienen teleconferencias y no hablan de las cosas importantes”, especuló.

“En todo este escenario se agrega algo que no es menor y es la falta de confianza que genera los gastos que hace el gobierno, porque los formoseños tienen que mirar el teatro que hacen en la mesa esa, en donde sólo ellos dicen la cantidad de contagiados, de dónde son, cuántas camas hay pero nadie puede cotejar eso”, criticó

“Yo personalmente conjuntamente con el diputado Juan Carlos Amarilla, nos cansamos de mandar notas al consejo para que nos digan cuántas camas hay y respiradores, y no contento con esos el tema de los hisopados, hace 2 semanas que estamos atravesando la situación de que ya no hay reactivos y que la gente que es contacto estrecho y tiene síntomas está polulando por los diferentes centros de salud” agregó.

“También señaló que la pobre gente que puede estar contagiada tiene que recorrer por todos lados y encima de todo clausuran Motther, pero sólo se construye una idea a partir del miedo, y creen que de esta manera la gente va a dejar de circular, pero están equivocados porque lo que hace que una persona se quede en su casa por una situación de pandemia no es el miedo sino estar consciente del contexto, de aprender a buscar la forma de evitar más contagios, por eso nunca hay que cansarse de hacer campañas de prevención, y un detalle para tener en cuenta es que cuando los gastronómicos pudieron abrir la cantidad de fiestas clandestinas que fue el principal foco de contagio se fueron reduciendo pero ahora siguen aumentando, y la clandestinidad no se puede controlar ni tiene protocolos”, aseguró.

Ruiz Díaz dijo ” lo peor que le puede pasar al estado es que existan actividades clandestinas, porque es así donde se multiplican los contactos no los bares con protocolos, y en cuanto a la reunión que tuvo el gobernador con el senador Naidenoff en mi opinión personal, en política siempre hay que tomar decisiones y fue lo que hizo el senador cuando lo llamaron, en mi caso me hubiera costado mucho asumir la misma decisión, porque me hubiera costado mucho sentarme hablar con el tipo que me encarceló de manera injusta, con la persona que reprimió el 5 de marzo de la manera que lo hizo al pueblo formoseño, que le abrió causas injustas a comerciantes y gastronómicos, que encarceló ese 5 de marzo a muchos jóvenes, y el gobernador nunca hizo una mea culpa de todas estas situaciones, yo hubiese esperado una actitud, así que primero reconozca los errores y pida disculpa por los excesos que se cometieron en todo este tiempo, pero bueno el senador le acercó las propuestas que en definitiva son las que nosotros veníamos hablando, pero obviamente el gobernador no ha tomado ninguna de ellas, sin contar el hecho de que continúa con la misma actitud ya qué nos pone pasacalles y hace panfletos con nuestras caras y nos tratan de asesinos en el parte, por eso yo con esa gente jamás me sentaría”.

