Ruiz Díaz repudió las brutales declaraciones de Marta Kozameh contra los jóvenes de Formosa Libre. Es irrespetuosa, autoritaria, mal educada, sentenció

La concejal de la Unión Cívica Radical Celeste Ruiz Díaz en comunicación con Radio Parque FM 89.3, repudió las brutales declaraciones de la dirigente Gildista Marta Kozameh, que trató de animales con DNI a los jóvenes de Formosa Libre, a quienes quiere asesinarlos y “acogotarlos como gallina”, por pensar diferente al pensamiento único impuesto desde el Gildismo provincial.

Irrespetuosa, autoritaria, maleducada

La concejal Ruiz Díaz, aseguró que “Marta Kozameh, es una señora irrespetuosa, autoritaria, maleducada”, y señaló que “ella como muchos periodistas oficialistas siempre dicen de estas barbaridades desde la comodidad de qué hablan solitos e impunemente desde medios oficialistas bancados con dineros públicos, cuestionó.

Son autoritarios e intolerantes, y no soportan a alguien que piense distinto a ellos, mucho menos para abrir un debate, a los que disienten o no los aplauden como focas se convierten automáticamente en sus enemigos sin derecho ni a expresarse, ni a justicia, entonces desde cómodos sillones de medios pagados con la plata de los contribuyentes y respaldados por la suma del poder público del Estado, es fácil dirigirse de esta forma, criticó la concejal opositora.

Es lamentable porque es una militante reconocida en la política formoseña, ¡qué triste que haya terminado así¡,0 con una posición tan autoritaria y de forma tan irrespetuosa, obvio siempre desde la comodidad de hablar solita porque debería convocar a su programa de radio a los representantes de la oposición y que se anime a debatir, pero lo mismo sucede en Canal 3 y Canal 11.

“Nosotros tenemos que aguantar como dicen barbaridades y ni siquiera nos dan el derecho a réplica, que es un derecho constitucional, por si la señora Kozameh no lo sabe, pero siempre tenemos que aguantar esos espectáculos lamentables, pero para que lo sepa la señora Kozameh, esto habla más de ella y de la patética situación a la que se sometió, más que a los jóvenes gente a la que se refirió”, señaló.

Ruiz Díaz reclamó ayuda para las personas que no pueden trabajar culpa del bloqueo decretado por el gobierno provincial

La legisladora indicó que realizó una nota solicitando al gobernador Gildo Insfrán que establezca un subsidio con presupuesto de la provincia para todos aquellos trabajadores independientes que no pueden salir a trabajar y que si no lo hacen no comen teniendo en cuenta en qué tantas veces lo ha repetido el mismo mandatario y miembros de su gabinete, que la provincia de Formosa presenta un superávit, que mejor oportunidad para invertir esto entonces en los vecinos de la ciudad.

El Gobernador y sus ministros son todos millonarios

“Hay gente que la está pasando muy mal, en estos 9 meses muchas actividades se flexibilizan algunos estuvieron muchos meses sin poder trabajar y por otro lado ninguno pudo trabajar en una situación de absoluta normalidad como los gastronómicos que tenían sólo tres días de la semana para poder abrir y con horarios restringidos entonces desde esa perspectiva esto es necesario porque hay muchas familias que no dependen de la comodidad de un sueldo del Estado a fin de mes, sobre todos los trabajadores independientes como electricistas los que cortan el pasto, los profesionales independientes los que vienen de la realización de eventos o los gimnasios que nunca pudieron iniciar su trabajo”, señaló.

La edil manifestó que no es sólo decirles desde hora no pueden trabajar, quédense en sus casas sin una alternativa ni solución, esto genera desesperación en la gente, siento que la provincia cuenta con un plazo fijo para casos de crisis, es por eso que plantea este proyecto y espera una respuesta de parte del gobierno, porque no darles apoyo a estas personas en este momento es no tener sensibilidad social.

“No creo que el Gobernador no sepa que hay gente que vive el día a día, está bien si él y sus ministros son todos millonarios y esto no los afecta, por eso le dicen a la gente que se queden en su casa y lo trabajé eso es estar muy alejados de la realidad de la gente no es así y un gobierno con sensibilidad social no deja en estas condiciones a las personas”, culminó.

