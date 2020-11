Salutación del rector de la UNaF por el Día del No Docente

2

Con motivo de conmemorarse este 26 de noviembre el Día del Trabajador No Docente Universitario, el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, saludó a los y las no docentes de la casa de estudios, destacando la valiosa labor que desempeñaron durante este año marcado por la pandemia.

“Quiero enviar un saludo a todos los y las no docentes en su día, destacando y agradeciendo su labor en este año particular que estamos pasando. Han sabido poner el hombro, no solamente en las acciones solidarias que ha realizado nuestra Universidad, sino también en todas las actividades internas que se han ido desarrollando para garantizar la continuidad pedagógica”, remarcó.

A modo de ejemplo, mencionó al Programa Alimentario Universitario (PAU), las tutorías, la radio UNaF FM 102.7, las distintas mesas de entrada y las demás actividades esenciales que durante la pandemia se fueron cumpliendo sin pausas.

“Todos y todas han contribuido y trabajado para seguir llevando a cabo las actividades normales, beneficiando a nuestros alumnos, quienes son el eje fundamental de la UNaF. Donde hay un alumno con alguna dificultad seguramente hay un no docente que está trabajando con él o ella en su atención y contención. Así que a todos y todas, ¡muchas gracias! ¡Que tengan un muy feliz día!”.

