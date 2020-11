Samaniego acusó a Neme de “mitómana”, cuestionó a Lanata y calificó de cínico el ofrecimiento de la UCR

4

790 total views, 790 views today

El diputado provincial Agustín Samaniego, jefe de la bancada justicialista en la Legislatura, opinó sobre el programa de televisión que conduce el periodista Jorge Lanata cada domingo en un canal de aire porteño. Al respecto, sobre el informe emitido respecto de las medidas sanitarias de la provincia de Formosa, consideró que el periodista tiene “una obsesión patológica con nosotros, una necesidad de criticarnos”.

En contacto con Agenfor, consideró que se trató de un informe mentiroso, que utilizó imágenes antiguas, que contó con la participación cómplice de legisladores de la oposición formoseña.

Opinó que de todas formas el informe responde “a la lógica porteña”.

Al analizar la participación de opositores, recordó a “(Luis) Naidenoff que desde Buenos Aires opina de Formosa, quien desde el primer instante estuvo en contra de todas las medidas, de las restricciones, del uso del barbijo, bloqueos, de todo estuvo en contra. Si él hubiese estado en el gobierno provincial, las consecuencias hubiesen sido diferentes, estaríamos por ejemplo en la situación de Capital Federal”.

Sobre el diputado nacional Martín Hernández recordó que “ hace poco le envió una carta al gobernador poniendo a disposición la UCR en esta situación, que ellos mismos generaron, una cosa muy cínica, es una burla no solo para el gobernador, sino para todos los formoseños”.

Sobre la abogada Gabriela Neme, dijo que se trata de “una mujer casi mitómana”, que participó del programa televisivo intentando cobrar protagonismo y un lamentable rédito político.

Samaniego recordó que Formosa puede exhibir excelentes resultados de su política sanitaria frente a la pandemia de Coronavirus, con sólo 207 casos, 26 casos activos y un fallecimiento, a contraposición de- por ejemplo- Capital federal, con más de 7 mil fallecidos, lo que constituye la tasa de mortalidad más alta del mundo.

Lamentó que ante este panorama, sin embargo, Jorge Lanata no le pide explicaciones al gobierno de Horacio Rodriguez Larreta, como tampoco Amnistía Internacional.

Fallo de la Corte

El legislador dijo que “No estamos de acuerdo con el fallo, la Corte Suprema de Justicia no hizo nada contra ninguna provincia, excepto contra la nuestra, de todos modos, esperaban otro mensaje del gobernador, porque así como no comprenden al pueblo formoseño, tampoco lo comprenden a él. El gobernador convocó a esferas de su gobierno y a todo el pueblo formoseño, y la respuesta que obtuvo, amilanó a la oposición”.

Señaló que el gobierno de Insfrán recibió muchas manifestaciones de colaboración ante esta pandemia, incluso de clubes sin afinidad política con el Partido Justicialista.

Dirigentes radicales, clubes, han ofrecido sus instalaciones, se movilizó la comunidad formoseña en pos de colaborar.

Comments

comments