San Martín 2 reclama la finalización de la reparación de Escuela Número 23 que lleva 7 años sin avances y sin funcionar

Cuando la Educación no es política de Estado

Radio Parque en la localidad de San Martín 2 diálogo con la docente y exdirectora de la institución Josefina Meza sobre la refacción de la Escuela Número 23 que lleva siete años en la misma situación. Hay toda una promoción que inició sus estudios y se recibió deambulando por edificios prestados.

La ciudadana determinó que desde el año 2015 se inició este trabajo de reparación y ampliación, y desde este momento los chicos reciben educación en otro local institucional que comparte el edificio con niños de la escuela primaria.

«Hay que entender que son dos etapas muy distintas en la educación por lo tanto tienen necesidades distintas de aprender, esa es nuestra preocupación desde entonces y hasta hoy día cómo se puede observar no se ha encontrado respuesta alguna, no es la primera vez que nos estamos haciendo eco de este reclamo, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta, el señor gobernador las veces que visitaron localidad ni siquiera menciona a este edificio educativo como una prioridad y se hicimos varios reclamos con legisladores del mismo espacio y hasta ahora no tuvimos ningún tipo de respuesta» expresó.

Ante la cuestión se hicieron eco del reclamo los diputados provinciales de Juntos por el Cambio Agostina Villaggi, Miguel Montoya y Juan Carlos Amarilla, para intentar encontrar una solución a la problemática.

Vamos a hacer una presentación directa al gobernador de la provincia

Juan Carlos Amarilla enunció «lo que hemos hablado con los legisladores es que vamos a hacer una presentación directa al gobernador de la provincia, justamente para no demorar y te reclamo, si bien podríamos seguir los trámites ordinarios qué a los legisladores nos corresponde ante la Cámara, pero directamente vamos a presentarnos en la Casa de Gobierno a pedir que terminen estas obras, porque más allá de todo está la necesidad de la comunidad educativa y todo el mundo está esperando esto de acuerdo a los comentarios que hemos podido recibir, ya que los chicos están recibiendo clases en otro lugar con todas las implicancias que esto trae, pero hay un tema que también es importante y es la constante actualización de precios y en eso está el negocio de los amigos del poder, lo que hay que hacer es terminar esto con un precio justo y razonable y brindar un servicio que la comunidad está esperando».

Dato mata relato

La diputada Agostina Villaggi por su parte señaló » claramente una vez más este gobierno nos acostumbra al dato mata relato, siempre jactándose de que Formosa es un modelo educativo a copiar, un modelo educativo ejemplar pero podemos ver que en este tipo de situaciones qué se repiten los solamente en San Martín II sino a lo largo de toda la provincia, el abandono de instituciones educativas que significa un decrecimiento de la calidad educativa de nuestros niños, que son nuestro futuro y es donde nosotros tenemos que apuntar entonces nuestro reclamo va a ir en este sentido de qué la escuela está se habilite para que los chicos puedan recibir una educación de calidad y tener el futuro que se merecen».

Para culminar el diputado Miguel Montoya sentenció que es un reclamo de padres y un colectivo de exalumnos de esta comunidad educativa, y la gente cuando vota pone a la mayoría a gobernar y en la minoría a controlar, por lo tanto está será su gestión en este contexto donde claramente hay una mora de parte del Estado, porque esta obra lleva muchísimos años sin terminar más de lo que se presentó, por lo tanto harán los reclamos pertinentes y el camino más corto y eficiente es directamente una carta al gobernador para que ponga fin a esta situación y los chicos puedan educarse como corresponde.

