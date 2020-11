Se cumplieron 10 años de la cobarde represión del Ministro González a los estudiantes del Colegio Nacional

Pasando el mediodía continuaba la toma en el Colegio Gdor. Juan José Silva de esta localidad. Luego de los hechos conocidos durante la mañana de hoy, en donde la policía ingresó a golpes al establecimiento para terminar con la toma que llevan a adelante los estudiantes, sufriendo heridas varios de los últimos.

Desde los perímetros del establecimiento se podían observar las “barricadas” que levantaron los estudiantes en todos los accesos en donde podría infiltrarse personal policial. Los mismos superaban los 30 efectivos todos sin identificación, apostados estratégicamente para impedir el ingreso o egreso de cualquier persona al colegio y también dificultar el trabajo de la prensa que tampoco podía ingresar, aún con el acuerdo de los estudiantes. Esto último evidencia que quien tenía el control de los accesos era únicamente la policía.

En la puerta principal del colegio se encontraban padres y profesores preocupados por la integridad de sus hijos y alumnos, apoyando la decisión de los jóvenes y tratando de apaciguar las aguas. La presencia de policía de civil con cámaras fotográficas no faltó, y era ese el mecanismo por el cual amedrentaban a la prensa presente y a los alumnos que se encontraban afuera.

“Acá en Formosa el gobierno hace votar hasta a los muertos, y hoy a nuestros chicos no los dejan votar”, reclamaba una madre en las adyacencias del colegio. “Como madre me siento indignada, porque los que se perjudican son los chicos. Acá hay una única lista respaldada políticamente, y no dejan votar, es un fraude. Los alumnos están para aprender a ser ciudadanos y con esto lo único que provocan es violencia y confrontación”, agregó.

En diálogo con el Vicepresidente del Centro de Estudiantes del Colegio (que fue golpeado por la policía) el mismo señaló: “éramos concientes de que nos íbamos a enfrentar a la lista del PJ, la lista del Gobierno. Lo que no esperábamos era que se apoderaran de la Junta Electoral, que es la encargada de darle transparencia a los comicios. El resultado fue la impugnación y la proscripción de las listas opositoras”. En el día de hoy, la lista “naranja” apoyada por el Gobierno Provincial se autoproclamó ganadora del Centro de Estudiantes, cuando ni siquiera se realizó un sufragio. “El Gobierno y las autoridades competentes en lugar de dialogar y solucionar el problema minaron de policías el colegio”, sentenció el vicepresidente y agregó “los únicos medios que podían entrar eran los oficialistas, que daban su versión parcial de los hechos, tratando de boicotear la toma”.

Por su parte otro de los tantos padres presentes en los alrededores declaraba lo siguiente: “Es una vergüenza total la falta de compromiso de las autoridades, están amenazando a chicos, no dejan entrar alimentos ni agua. No les gusta que los alumnos reclamen sus derechos y mucho menos que piensen con libertad, ya que cualquier persona que piensa se da cuenta de que el estado de la educación es grave”.

Pasando las 15 hs, se empezaron a ver los camiones que traían a la Brigada Antimotines de la Policía Provincial, armada con bastones, cascos, escudos y protección preparados para desalojar el colegio. Alertados de esta situación los alumnos que se encontraban dentro del establecimiento decidieron realizar una asamblea para definir la continuidad de la toma. La decisión fue terminar con la misma debido a que el desalojo y la represión eran inminentes y no querían arriesgar la integridad física de los alumnos, teniendo en cuenta de que por la mañana la policía no tuvo inconvenientes en propiciar malos tratos y golpes.

A los pocos minutos, los alumnos que se encontraban afuera realizaron un cordón humano en la puerta principal para asegurar la salida de sus compañeros, que se produjo sin incidentes. Los mismos salieron cantando bajo los aplausos de los presentes, y se dirigieron hacia la Plaza San Martín ubicada en frente del colegio. En ese mismo momento, todos se preguntaron porque no salía la Profesora (en calidad de madre) Nilda Patiño. La policía nuevamente bloqueó la entrada principal y en medio de la confusión retiraron a dicha profesora por el salón de actos del establecimiento. Al alertarse todos de esta maniobra los alumnos quisieron avanzar para impedir que se lleven a la docente. Fue cuando la policía anti-motines se abalanzó sobre los estudiantes y la prensa, cerrando filas, armando un cordón por donde nadie podía pasar ni siquiera para acercarse al patrullero.

La profesora y gremialista fue acompañada por el Diputado Provincial Martín Hernández, como forma de garantizar su integridad física. Dentro del móvil policial se pudo observar claramente una escopeta de grueso calibre. También fueron detenidos dos padres de alumnos que estaban presentes con el solo fin de preservar la salud de sus hijos.

Nilda Patiño fue trasladada a la comisaría 6ta de esta localidad, aún cuando el hecho le corresponde a la comisaría 2da. Se estima de que esta maniobra fue orquestada para evitar que los alumnos concurrieran a la última dependencia policial (debido a su cercanía con el colegio) para reclamar la liberación de la profesora.

Una vez en la Comisaría 6ta, la policía trató de impedir a toda costa el trabajo de la prensa, requiriendo datos e imponiendo miedo. Al lugar acudieron en ayuda el Senador Nacional Luis Naidenoff, el Padre Pesutto, Carlos Toloza, los Diputados Provinciales Martín Hernández y Dolly Di Biase y colegas de la profesora Patiño. La carátula por la que trasladaron a la gremialista fue “privación ilegítima de la libertad”, lo cual no pudieron probar, por ende no pudieron presentar cargos y como consecuencia tuvieron que dar libertad a Patiño, no sin antes pasar por otra dependencia forense para realizar las pericias correspondientes.

Al caer la tarde, el clima tenso fue desapareciendo. Quedó en evidencia un plan orquestado desde hace mas de un año por el Gobierno Provincial para destruir la cultura democrática y el pensamiento crítico que históricamente pregona el ex Colegio Nacional. Además de descubrir el juego sucio que existe para desprestigiar la imagen de la profesora Nilda Patiño, que forma parte del Movimiento de Organizaciones Sociales (MOS) encabezada por el Padre Francisco Nazar con aspiraciones a gobierno en las próximas elecciones.