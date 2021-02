Se inundó un centro de aislamiento en Formosa y los propios pacientes tuvieron que sacar el agua

4

Una vez más, la provincia de Formosa volvió a generar indignación con lo que sucede en los centros de aislamiento para contagiados y sospechosos de coronavirus. Esta vez, un video reveló cómo algunos de los pacientes tuvieron que quitar el agua de la escuela donde se encuentran “internados”, ante la fuerte tormenta que se desató en la capital provincial.

El hecho ocurrió en la Escuela Pública de Educación Secundaria Nº 35, Arturo Jauretche y en el material se pudo ver cómo son los mismos pacientes aislados en el lugar los que deben sacar el agua del patio del establecimiento inundado.

Al menos cuatro aislados tuvieron que realizar las tareas de acondicionamiento, mientras también se percibía cómo acomodaron varios pupitres de costado para intentar formar una barrera que detenga el avance del agua hacia el resto del edificio escolar. El video fue publicado por el periodista Luis Gasulla.

Desde hace varias semanas, los propios pacientes de los centros de aislamiento de Formosa denunciaron que son ellos mismos quienes tienen que ocuparse de la limpieza y acondicionamiento de los centros donde se encuentran aislados.

La reunión de Santiago Cafiero junto a integrantes de la organización Amnistía Internacional

Hay quienes denunciaron no haberse contagiado nunca de coronavirus y, pese a la realización de varios hisopados, permanecer encerrados en los centros de aislamiento durante casi un mes.

Ante la falta de sanciones a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, el organismo Amnistía Internacional advirtió que, si el Estado nacional no actúa de la manera correspondiente, no tendrá más opciones que recurrir a una instancia judicial internacional.

“¿Hoy en Formosa se están violando los derechos humanos? Absolutamente sí: hay detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento, maltratos a niños detenidos en las mismas condiciones que los adultos, mujeres y varones en los mismos lugares violando la intimidad ”, manifestó Paola García Rey, directora adjunta del organismo en la Argentina.

“La gente entra a los lugares y no sabe cuándo va a salir; entran con hisopados negativos, por ser contactos estrechos, y en el día 14 cuando se supone que van a ser liberados, pueden dar positivo en el día 13 y van a foja cero, vuelven a empezar los días (…) Si no hay una respuesta desde el Estado provincial o desde el Estado nacional, tendremos que sin duda acudir a la instancia internacional para alertar lo que está ocurriendo en Argentina”, completó, en declaraciones a la radio Once Diez.

Las imágenes que constatan la presencia de niños en los centros de aislamiento

Durante esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con los directivos del organismo internacional.

Fuentes de Casa Rosada confirmaron que el encuentro se desarrolló en el despacho de Cafiero con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y García Rey. Acompañaron, desde el ámbito gubernamental Horacio Pietragalla y Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos.

La reunión fue pedida por la organización de derechos humanos la semana pasada, antes de que el secretario Pietragalla viajara a Formosa en una polémica visita, donde respondió en forma irónica a ciudadanos que lo cruzaron por la calle y dio una conferencia de prensa donde negó la existencia de violaciones a los derechos humanos.

