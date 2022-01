Se suspendió la Fiesta del Rio, pero continúa la recomendación de «Tomar mucha agua aunque no tengas Sed»

91

Fiesta del Rio? en una ciudad con barrios sin Agua potable, con un Puerto que no funciona enclavado sobre un balneario natural, y un balneario donde la gente no puede meterse en el agua?

Las autoridades municipales anunciaron que por decisión del Gobierno de la provincia, quedó suspendida la sexta edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Rio, Mate y Terere, que se iba a llevar a cabo el fin de semana en una ciudad que no tiene Agua potable, que tiene un Puerto que no funciona enclavado sobre un balneario natural, y tiene un balneario donde la gente no puede meterse en el agua.

La Directora de Turismo de la municipalidad de Formosa Cristina Salomón anunció este jueves la postergación por una cuestión epidemiológica de la VI edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré que debía realizarse este fin de semana., hasta una nueva fecha se anunciará apenas “la curva de contagios descienda”.

A pesar de la grave crisis hídrica, de los incendios, a la a sequía que atormenta el 70 de la provincia y pese a la gravísima falta de agua potable pese a la postergación del insólito Festival, permanecerá el llamativo aporte realizado por una sector de la oposición «Tomar mucha agua aunque no tengan sed«.

Y, si no hay agua???

