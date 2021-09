Sectarios e Intolerantes: Nuevo embate del poder político provincial contra la gestión Parmetler

11

Denuncias de alumnos que involuntariamente han disfrazado sus firmas de retiros de mercaderías o vales de fotocopias e incluso viandas de comida de manera involuntaria haciéndolas pasar por pedidos de intervención, auditorias o supuestas denuncias penales sin que éstos no tengan conocimiento de dichos fines.

La segunda semana de septiembre será vital para los perpetradores de un “plan imperialista”, que tiene como uno de sus ejes al intervencionismo y la expansión de ideologías sectarias muy contrarias al pluralismo en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), según trascendidos, esta vez se viene un fuerte pedido político al Gobierno Nacional para realizar una auditoría a través del Ministerio de Educación de la Nación y más específicamente a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

La misma consistirá en revisar todos los movimientos de la Universidad Nacional de Formosa en el orden económico-financiero, ya que supuestamente hay un “vaciamiento” de los recursos en la casa de estudios. Pero entonces no se explica, como se siguen haciendo obras en beneficio no sólo de estudiantes y docentes, sino en favor de la comunidad universitaria en general y para muestras falta un botón, diría un viejo adagio, el comedor universitario, el pavimento interno, la moderna sala de atención primaria de la salud, Dr. Ramón Carrillo, la entrega gratuita de tablets y pendrives para los estudiantes en tiempos de pandemia, ayudando a la virtualidad en las distintas plataformas.

Pareciera ser que no entendieron los “reconstructores”, que la gestión Parmetler pese a los aprietes, a las amenazas y pases de factura de toda índole, sigue firme e incluso con nuevos bríos. Los conceptos de autonomía y autarquía no están muy emparentados con quienes quieren dirigir el destino de la UNaF.

Muchos estudiantes, docentes y graduados , hoy son presa de una perversa manipulación sin límites que no respeta voluntades colectivas ni individuales, prueba de ello en distintas redes sociales y de comunicación circulan mensajes con la rúbrica de “Somos Interclaustros UNaF”, es decir son los mismos personajes extremistas de siempre que borraron de su memoria a corto plazo a “Reconstruir” y ya adoptaron este nombre metamorfoseado que sigue con el “plan cóndor” en contra de quienes no se “alinearon” al modelo formoseño dentro de la casa de estudios.

Y decimos Plan Cóndor porque no se puede permitir otra analogía o paralelismo, la idea es arrasar con todo lo que no tenga como estandarte el libre pensamiento, discusión de ideas o pluralismo, disfrazando en “su discurso” que vienen a sanear el ambiente “violento” dentro del contexto universitario pero en realidad el objetivo es deplazar a todos los que no piensan igual al signo político provincial.

La comunidad universitaria debe estar alerta, ya que ésta forma de neutralizar ideas es una práctica muy común en las esferas del poder político provincial, y harán lo que sea incluso si tuvieran que reprender con todas las herramientas que tengan disposición.

