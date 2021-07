Sector privado piden extensión de horario de atención: “No nos cierran los números”

30

Fredi Vera, Secretario de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa, dijo que “estamos siendo castigados y no entendemos el porqué” y solicitó al Gobierno que “nos reunamos para dialogar, para acordar lo mejor para todos. Necesitamos trabajar porque así no nos cierran los números”.

La Cámara de Industria y Comercio insiste en su pedido al Consejo de Atención Integral a la Emergencia de extender el horario de atención para el rubro hasta por lo menos, las 21 horas. “Con este horario que tenemos no nos alcanza, la gente sale después de las 17 y a algunos esas dos horas hasta las 19 les queda muy corto, no pueden hacer mucho. Hay quienes salen del trabajo a las 20 y ya no pueden aprovechar y obviamente el comerciante pierde así su clientelea”, manifestó Fredi Vera, Secretario de la Cámara local.

Para el empresario lo que está haciendo el Gobierno es un castigo. “Nos están castigando y no entendemos el porqué. El comercio ya no puede seguir aguantando más, hemos resistido mucho pero así los números no nos cierran. Queremos juntarnos a dialogar, a buscar la mejor solución para todos. Necesitamos trabajar porque si no laburamos no podemos generar ingresos, y sin ingresos no podemos pagar a los empleados, esto es así de simple”, agregó.

Remarcó que “está comprobado que el comercio no contagia, y es horrible tener que estar pendiente de que no te multen, tener que echar a la gente de tu comercio cuando llegan cinco minutos después del horario de cierre, es horrible tener que estar suplicando que nos dejen trabajar”.

La CICF ya envió varias notas al Consejo de Emergencia pero no ha recibido respuesta alguna.

Por el momento, el horario de atención se mantiene hasta las 19 horas.

(Con información de Radio Uno)

