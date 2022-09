Senadores del Frente de Todos se rebelaron a Cristina Kirchner y fracasó el intento de nombrar jueces afines en Santa Cruz

22/09/2022

De manera sorpresiva, Cristina Kirchner decidió levantar del temario de la sesión especial convocada en el Senado para tratar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, los pliegos de tres jueces afines al kirchnerismo que habían sido propuestos para la Cámara de Apelaciones de Luis Piedra Buena, mediante la cual aspiraba blindar jurídicamente al kirchnerismo en cualquier causa federal sensible en su lugar en el mundo, Santa Cruz.

La vicepresidenta había incluido el ítem en el temario de la sesión de este jueves, que tenía como primer asunto a tratar la aprobación del nombramiento de solo esos tres magistrados en Santa Cruz. Arriba del polémico proyecto para ampliar la Corte en medio de la embestida judicial oficialista, la prioridad eran esos tres dictámenes cuyos números no decían demasiado.

​Luego de una nota publicada por Clarín alertando sobre la jugada del kirchnerismo para blindar a la vicepresidenta en Santa Cruz y en un hecho calificado al menos como «raro», el oficialismo decidió devolver a la Comisión de Acuerdos los dictámenes 235, 237 y 238/22, que tienen que ver con los nombramientos de Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Borges y Nelson Sánchez.

Fuentes parlamentarias indicaron a este diario que los pliegos volvieron a la Comisión de Acuerdos porque el kirchnerismo no reunía los votos, ya que dentro del propio Frente de Todos había dos senadores que se oponían a los nombramientos.

Las miradas están puestas sobre el correntino Carlos «Camau» Espínola y el entrerriano Edgardo Darío Kueider, dos legisladores de bajo perfil que consideraron que los candidatos a la Cámara de Apelaciones «no eran idóneas» para los cargos.

Sin embargo, otra fuente vinculada al oficialismo reveló que los pliegos fueron frenados porque eran tres hombres. Sin embargo desde el Frente de Todos se mantuvieron en silencio y evitaron dar precisiones sobre los motivos que llevaron a dar marcha atrás con los pliegos.

Vale aclarar que los pliegos no pierden estado parlamentario aunque si se cae el dictamen. Subsiste la audiencia pública a la que fueron sometidos pero para volver a tratarlos hay que dictaminar nuevamente.

Pero el caso que despertaba más polémica era el de Bersanelli, un viejo conocido de la familia de los Kirchner que fue propuesto para un tribunal federal estratégico que tendrá competencia en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Pero quién es Marcelo Hugo Bersanelli. Fue concuñado de Máximo Kirchner, ya que está casado con Candela García, hermana la ex esposa del jefe de La Cámpora Nancy García. Es más que claro que no se trata de un abogado más, ya que a fines de 2016 representó a Cristina Kirchner cuando concurrió al juzgado federal de Río Gallegos para cumplir con un trámite judicial por la causa “dólar futuro”, a cargo del ex juez Claudio Bonadio.

En aquella oportunidad, la ahora vicepresidenta pidió que quede registrado toda la secuencia en video. Sin embargo, Bersanelli luego no tuvo participación en la causa.

En 2017, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, lo propuso como juez de primera instancia de Río Gallegos. También ocupó cargos en ANSeS y se desempeñó como subsecretario de Gestión Institucional y Administrativa en el Ministerio de Salud, cuando era encabezado por Rocío García, actual diputada provincial por el Frente de Todos.

Bersanelli fue propuesto para la Cámara de Apelaciones de Piedra Buena, que se creó en 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner con la misión de impedir que intervenga la Cámara de Comodoro Rivadavia en el arranque de la causa Hotesur.

La convocatoria a la sesión del Senado. La convocatoria a la sesión del Senado.

La postulación de Bersanelli provocó una fuerte tensión cuando se trató su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se puso en duda su eventual imparcialidad ante una causa que involucre a Cristina Kirchner y su entorno.

En aquella oportunidad, la radical Carolina Losada cuestionó al magistrado y le pidió en ese momento al ultra K Oscar Parrilli que no se pusiera nervioso al tiempo que advirtió que si Bersanelli va a ser juez, «puede defenderse solo».

El comentario derivó en la inmediata reacción de la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la camporista Anabel Fernández Sagasti que cruzó a la senadora de Juntos por el Cambio, al apuntarle que la pregunta ya había sido respondida y le pedía que «no se ponga nerviosa”.

“Si la pone nerviosa mi pasado televisivo lo va a tener que resolver solita”, le respondió la senadora por Santa Fe, visiblemente molesta con las intervenciones de Fernández Sagasti.

En aquella oportunidad, Bersanelli habría quedado enredado al intentar explicar su vínculo cercano con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en medio de las acusaciones de que la había representado legalmente en algún expediente. “Yo no fui su abogado, la acompañé a una presentación judicial que hizo”, fue la réplica de Bersanelli, en medio de cuestionamientos de la senadora radical María Belén Tapia, de Santa Cruz.

“Yo no fui abogado de la señora vicepresidente, simplemente la acompañé a una presentación judicial, no llegué al nivel de ser abogado de ella. Ella tiene otros abogados y entiendo que me pidió que lo acompañe por una cuestión familiar que había en su momento”, relató.

En su exposición en el Senado, Bersanelli dijo: “Hoy por hoy no hay ningún vínculo ni familiar, ni de ninguna índole, ni con el diputado Kirchner ni con la señora vicepresidenta. A ninguno de ellos los veo, no podría precisar, pero hace más de cuatro años. No los veo, ni me escribo, ni se nada de ellos”.

El día que se filmó con Cristina en un juzgado con el ahora juez Marcelo Hugo Bersanelli que asumirá un cargo clave para los expedientes de corrupción en Santa Cruz.

Otro dato: el vínculo entre el ahora juez y la vicepresidenta fue tan cercano que él mismo fue el coprotagonista de un video, con tintes de reality show, que la vicepresidente subió a su cuenta de YouTube en medio de su pelea pública con el juez federal Claudio Bonadio.

Las imágenes datan del 25 de noviembre de 2016. En ellas se ve a Bersanelli, sonriente, acompañando a CFK al Juzgado Federal de Río Gallegos para dejar sus huellas dactilares y un informe socioambiental para cumplir con un oficio reclamado por Bonadio en el marco de la causa dólar futuro, en la que la expresidenta terminó sobreseída.

Además, según información que publicó el diario La Nación en julio, Bersanelli actuó como abogado de Cristina en un operativo judicial con intervención de la Gendarmería. O al menos se presentó como tal.

Tuvo lugar el 1 de noviembre de 2016, cuando dos arquitectas del Tribunal de Tasaciones de la Nación acudieron a un chalet de la expresidenta, adquirido por Los Sauces SA, una de la firmas de la familia Kirchner, a Negocios Patagónicos SA (propiedad de Osvaldo Sanfelice, entonces socio de Máximo Kirchner).

En esa oportunidad, dos peritos acudieron junto a dos testigos y personal de la Gendarmería. Y durante el operativo Bersanelli representó a la expresidenta, que estaba en la Ciudad de Buenos Aires, y leyó la orden judicial antes de abrir el portón lateral para permitir el ingreso a la casona. Un año después asumió al frente del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos.

Reforma exprés

Más allá de lo ocurrido en el tratamiento en comisión, para la oposición es claro que la vicepresidenta va con todo sobre la Justicia. “Cristina va por su reforma judicial exprés, la sanciona este jueves y se garantiza impunidad para siempre”, señalaron a Clarín fuentes parlamentarias.

“Si aprueban la ampliación de la Corte, tiene que pasar por Diputados y ahí se frena, esto no, hoy mismo con mayoria simple queda aprobado”, agregan.

Los tres pliegos que el kirchnerismo aprobará sin consenso opositor, como sucedió con el dictamen en la comisión meses atrás, son el de Bersanelli, actualmente titular del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos; el de Carlos Borges, hoy Juez de Recursos de la Circunscripción Judicial N° 2 de Santa Cruz, y el de Nelson Sánchez, juez de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial en Río Gallegos.

Según estadísticas del Consejo de la Magistratura, hay 27 vacantes en trámite en el Senado de la Nación, pero solo estas tres fueron incluidas por la vicepresidenta en la sesión especial de la Corte Suprema.

Hace unas semanas, en el Consejo dela Magistratura, la oposición frenó el presupuesto para poner en marcha el edificio de los tribunales de esa cámara de apelaciones, porque consideraban que se trataba de una maniobra para beneficiar al kirchnerismo.

Así, de concretarse el nombramiento de los tres jueces en Piedra Bueno, para poner en marcha deberían alquilarse un edificio acondicionado para que funciones el tribunal. Es decir, que se terminó nombraron a los magistrados antes de siquiera conseguirles un despacho.