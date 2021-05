Senn aseguró que fue secuestrado, estuvo esposado y desaparecido por denunciar los negociados con la salud de Pomelo Ferreira, su mujer Elva Thor y Pilin Antueno

16

El Ingeniero Gustavo Senn al salir de su ilegal detención, denunció a Radio Parque que fue secuestrado por la policía y el gobierno provincial, por emitir horas antes un video denunciando los multimillonarios negociados con dineros públicos de la salud y el IASEP de Antonio Emérito “Pomelo” Ferreyra, su mujer Elva Thor de Ferreira, su hija y su socio Pilín Antueno.

El referente social y dirigente del MID expresó que fue secuestrado en la plaza por la policía, argumentando de que su habilitación de cronista de Radio Fantasía, no sirve, pero igual tenía permiso de circulación, por lo que entiende que se trata de una persecución política, por sus permanentes denuncias sobre como los funcionarios de Gildo Insfran y Gildo Insfran se robaron durante años la plata del Estado.

Ni Gildo insfran, ni la mayoría de sus funcionarios no pueden explicar de dónde sacaron todo el dinero del que se apropiaron ilegalmente, por ejemplo los más de 5 millones en diagnósticos de imágenes computadas que son de Elva Thor de Ferreira, ni de donde Pomelo Ferreira sacó los campos que tiene, al igual que Gildo Insfrán los campos que tiene en General Belgrano, y si se observa la mayor cantidad de incautación de droga de Formosa pasa por esta localidad, remarcó.

“Los 51 kilos de cocaína que transportaba en camioneta del ministerio de Economía el comprade de Mayans, 45 empresas truchas que le facturaban a Vialidad provincial que fue denunciada por la AFIP,

Entonces porque yo denunció todo esto y pienso diferente, me persigue el corrupto y sin vergüenza de Gildo Insfrán, en esta oportunidad estaba en la plaza con habilitación de Radio Fantasía y un Comisario viene y habla con otro, además no dan nombres, están todos sin identificación, y viene y me dice o se retira o va preso, entonces me dirijo hacia Cáceres, iba filmando todo y le digo que regresaría a mi casa pero se puso un policía enfrente del auto y no me dejaba pasar, cuando le preguntó él porque me decía que tenía que esperar información superior, entonces me bajo y entró a la casa del escribano Rhiner, porque soy del MID y es mi amigo desde hace muchos años, cuando entro y cruzo el portón viene un policía y me saca, es decir violó el domicilio del escribano Rhiner“, denunció.

Además expuso que el policía atropelló el portón del domicilio de Rhiner, eso es violación de domicilio, entonces lo esposaron y lo llevaron a la comisaría octava, porque los funcionarios les ordenan que se lleven a las personas lo más lejos posible. porque saben que en la comisaría primera se pueden juntar mayor cantidad de gente a reclamar.

“Lo que le digo al pueblo es que me encanta esto, el hecho de que estén asustados porque saben que todo lo que uno denuncia es cierto y la gente formoseña va a reaccionar. Yo tengo un problema que debo tomar un medicamento todas las noches entonces le pedí al comisario pero no me acercaron nada, mi problema es epilepsia por estrés, entonces debo tomar una droga que se llama alamotrigina, y le pedí por favor que me la traigan pero no me trajeron, me abandonaron absolutamente, recién esta mañana cuando me encontré con el abogado mi señora me trajo las pastillas correspondientes, pero anoche podía ver convulsionado, podía haber broncoaspirado y me podía haber muerto”, expuso.

Senn dijo que entre lágrimas de emoción al reencontrarse con su hijo que su lucha va a continuar a muerte, les asegura que a esos delincuentes de alguna manera con la ayuda del pueblo los van a echar y meter preso, y se les va a sacar hasta la última moneda que le robaron a todo el pueblo formoseño, y las esposas, los hijos, los testaferros van a ir todos presos Cómo fue Lázaro Báez, junto con su hijo, cómo le pasó a De Vido y a su cocinera.

Para culminar recalcó “Sus mujeres y sus hijos todos van a ir presos, escuchaste Gildo Insfran, vos no podes cuidar al pueblo formoseño, después de esto estoy psicológicamente muy mal, estoy deprimido más allá de que hablé con mucha energía, todo esto por las condiciones y ver cómo está el pueblo formoseño por eso te digo Insfrán en el 2023 no vas a ser más gobernador de esta provincia, y todos vos y tú banda van a ir a rendir cuentas a la justicia”.

