Senn: “Los funcionarios de Formosa tendrían que enseñarle a la gente, como hacerse multimillonarios con un sueldo de la administración pública”

El ingeniero Gustavo Senn, reclamó el retiro de ese vergonzoso monumento a la corrupción y al saqueo organizado y sistemático de los fondos públicos, que es el monumento del ladrón de Néstor Kirchner.

El referente del MID reclamó el retiro del busto y del nombre de la Avenida sobre el que está emplazado, advirtiendo que no solamente hay un busto ahí, sino hay otro en un parterre de la calle Bonifacio al 50 al cual le han tapado hasta la cara con una bolsa para no mostrarlo, seguramente avergonzados.

“El objetivo principal es terminar con este gobierno corrupto de la provincia de Formosa

Quiero convocar también a los dirigentes políticos de la oposición, a los presidentes de los partidos políticos; a los Senadores, a los Diputados y a los Concejales; que se expresen al respecto para hacer una gran convocatoria, y el objetivo principal no es solamente sacar el busto, sino terminar con este gobierno corrupto de la provincia de Formosa.

“Con el mísero sueldo que pagan a los agentes de la administración pública, ningún estatal puede ser millonario. Sin embargo, estos personajes son todos multimillonarios”

Dentro del autoritarismo y feudalismo de Formosa, con un sueldo de la administración pública jamás una persona puede ser multimillonaria, sin embargo, todos estos personajes (los funcionarios que están y los que se fueron) son todos multimillonarios, frente a un pueblo que esta con miedo y sometido, porque si no tuviéramos un sueldo de la administración pública, no tenemos donde ir a trabajar. Le sacaron la tierra a los colonos, atrofiaron 120 mil hectáreas de algodón, no fueron capaz de hacer un frigorífico de transporte federal con 400 – 500 mil cabezas de terneros que producimos al año, no hicieron absolutamente nada.

“Hay funcionarios que cobrando un sueldo de la administración pública se hicieron multimillonarios, tendrían al menos que enseñarles a los empleados públicos, como hacer para hacerse multimillonarios con un sueldo público, así aprenden y los imitan todos”

Acá hay funcionarios que cobrando un sueldo de la administración pública se hicieron multimillonarios, tendrían al menos que enseñarles a los empleados públicos, como hacer para hacerse multimillonarios con un sueldo público, así aprenden y los imitan todos y todos los formoseños se pueden enriquecer y asegurarle una vida de millonarios hasta a sus tártara nietos.

“Lo único que hicieron fue enriquecerse en la función pública, a costilla de la pobreza de Formosa”

Lo único que hicieron fue enriquecerse en la función pública, a costilla de la pobreza de Formosa, la sífilis, la tuberculosis, el dengue, el sida, la leishmaniasis, es impresionante los problemas de salud que tiene la provincia de Formosa, además de la desnutrición. Entonces toda la oposición tiene que dejarse de mezquindades, porque ya veo en muchos casos muchos dirigentes de la oposición ya están peleando tal vez por un pequeño cargo para las próximas elecciones. Y yo creo que acá el objetivo fundamental es que en la próxima elección, sea como sea, con el trabajo, con el esfuerzo y con la pérdida del miedo los formoseños destituyamos en las urnas este gobierno déspota de Gildo Insfran.

Convoco por este medio a todos los ciudadanos de la provincia de Formosa a presionar a la legislatura de Formosa, a la Intendencia y a los concejales de Formosa, para que saquen una resolución para destituir el símbolo de este gobierno de Formosa, que es un símbolo de la corrupción, disparó hace un año Gustavo Senn.

