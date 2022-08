Servín: “Cristina K se rodeó de corrupción y el Polo Obrero jamás estaría apoyando una lucha indecente por la impunidad de los corruptos”

33

El referente del Polo Obrero el profesor Fabián Servín desmintió categóricamente la afirmación del Gobierno de la provincia de que las organizaciones sociales acompañan la resistencia para que la ex presidenta Cristina Kirchner no rinda cuentas ante la justicia.

De ninguna manera nosotros podríamos prestarnos a una lucha indecente, que es una lucha por la impunidad de los corruptos que han hundido al país

El docente manifestó que no le cabe ninguna duda de qué el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner se rodeó de corrupción, no solamente ligado a la obra pública sino en otros sectores sí bien lo que está en juicio es el caso de Vialidad, pero es indiscutible que la corrupción se sostuvo gran parte de su gobierno porque el armado de toda su gestión fue gracias a la cooptación de distintos sectores y de organizaciones sociales.

«Aquellas organizaciones que deberían estar luchando contra el hambre y la pobreza salen ahora en defensa de una de las responsables principales políticas de que hoy en el país la mitad de la población esté viviendo esta situación de pobreza”, cuestionó.

“Por eso de ninguna manera nosotros podríamos estar prestándonos a una lucha indecente, que es una lucha por la impunidad de los corruptos que han hundido al país, porque hoy tenemos un país quebrado, no hay salida inmediata si no hay transformación en la economía y en la política del país”, sostuvo.

No queda duda que Cristina Fernández y el gobierno peronista se han enriquecido junto a sus funcionarios

“En ese sentido seguimos sosteniendo con coherencia nuestro reclamo y no prestarnos a cubrir a los corruptos cómo es el caso de Cristina Fernández, nuestra posición en este sentido es muy clara y firme ya que por el contrario luchamos para que en el país haya justicia» expresó.

Además enunció que lamentablemente “son contados con los dedos de la mano quienes hoy cumple una pena por casos de corrupción, eso demuestra que también la justicia es cómplice de sostener este régimen, que atraviesa distintas fuerzas políticas y no queda duda que Cristina Fernández y el gobierno peronista se han enriquecido junto a sus funcionarios, han favorecido a ciertas empresas y también ella argumenta que hubo corrupción en el gobierno anterior de Mauricio Macri y es por eso que ciertos sectores apuestan a la supuesta persecución llevando nuevamente a la cuestión de la grieta.

«Hay que preguntarse a quién le conviene la grieta, pero para nosotros la única grieta es entre aquellos que viven de la corrupción, saqueando el país, viviendo del Estado y los trabajadores que estamos cada vez más pobres”, analizó.

“Si clase obrera se meten esa falsa grieta estamos perdidos y a la cabeza de estos operativos también está la central obrera como es el caso de la CGT, que no mueven un dedo para defender el salario del trabajador y llaman para un paro y movilización para el 17 de octubre, tratando de darle la mística a lo que está sucediendo, tratando de emular está gesta histórica que liberó a Perón comparándolo con Cristina y no tiene nada que ver una cosa con la otra, si bien el 17 de octubre histórico fue una gesta genuina pero esto lo montan desde arriba, mientras que lo otro surgió desde abajo de las masas populares, pero estos quieren instalar un 17 de octubre desde los aparatos del estado, desde el manejo de ciertas cajas cómo son las centrales obreras, entonces es un 17 de octubre totalmente artificial», agregó.

También sostuvo que “está no tiene nada que ver ni con los personajes y el contexto porque se está ante un caso de corrupción, pero tratan de darlo vuelta como una maniobra todas estas pirotecnias que se han armado a las puertas del departamento de Cristina Fernández de kirchner que habla mucho de gorilas, pero ella vive en Recoleta, es así donde han montado una escena qué termina beneficiando obviamente a la ex presidenta y al propio gobierno, ya que juega como un elemento distraccioncita porque hoy no se está hablando ni de Massa, ni del ajuste porque están avanzando ferozmente en distintas áreas y ministerios”.

«Ayer hubo una concentración de trabajadores profesionales que prestan servicio en el área de salud que sufrieron un recorte, no están cobrando sus ingresos y entonces en lugar de estar hablando de este ajuste se está hablando solo del circo que está montando Cristina, es decir que juega un papel totalmente distraccioncita, para no hablar de los problemas económicos que siguen de forma acelerada y en este sentido incluso la oposición se termina beneficiando sobre todo el sector del macrismo porque les conviene realizar el tema de la grieta, por eso hay que advertir sobre esta situación a la población, a los trabajadores para no caer en esta trampa porque acá lo que se necesita es luchar contra el ajuste» convocó.

Servín dijo que “el ajuste está afectando a trabajadores de Formosa y de todo el país qué son profesionales y están precarizados, no solo a los desocupados que viven de la changa, alos precarizado incluso los oficios que requieren un grado de formación, por eso se tiene inclusive profesionales médicos qué fueron arrastrados a una condición de total precariedad sin ningún tipo de derechos cómo el caso de los prestadores que tienen los salarios totalmente desfasados, que cobran incluso 2 meses después de haber prestado el servicio, todo esto dentro de un cuadro inflacionario qué termina devaluándolo todo, es decir que el valor del ingreso a caído”.

Para terminar indicó que “el gobierno realiza un ataque severo al salario de los trabajadores y a las condiciones laborales y las centrales obreras, los sindicatos en lugar de estar luchando por estos derechos están preparando un 17 de octubre trucho”.

