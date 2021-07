Servín dijo que Formosa se codea con Santiago del Estero al pagar los salarios más bajos

20

El titular del Partido Obrero de Formosa, Fabián Servín, relativizó las declaraciones del dirigente kirchnerista, Emilio Pérsico, quién llegó al límite de las barbaridades al decir que en Argentina, la mujer que tiene planes sociales es la que comanda la familia hoy y el hombre tiene que salir a tratar de arrimar ingresos de la manera que sea, aunque ello signifique delinquir.

Esta mirada tan particular de un protagonista de la lucha social oficialista es bastante curiosa. Llegó a decir que este nuevo escenario que marca la extrema pobreza en el país, “en general, quienes tienen la tarjeta social en la casa son las mujeres. Por eso se convirtió la familia en un sistema matriarcal. Eso ha destruido el tejido social y obliga al pobre tipo de la casa a salir a buscar un par de giles, de chabones, para sacarles teléfonos celulares, unos cuatro o cinco por día, que a cinco mil pesos vendidos cada uno, conforma su ingreso”.

Servín opinó en “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por 89.3 FM Radio Parque que “es muy llamativo lo que dijo, Es un ensayo sociológico que mezcla verdades con falsedades. El costo de la canasta de alimentos hoy es de 70 mil pesos y esas asistencias que menciona Pérsico rondan los 12 mil pesos. Para no ser indigentes, una persona debe por lo menos tener un salario de 30 mil pesos. No alcanza ni para dos semanas”, precisó.

También abordó la pobreza que registra Formosa al precisar que otro grave problema en este marco de situación es el salario bajo dentro de una provincia donde prepondera el empleo público. “Formosa se codea con Santiago del Estero para ver quién paga el salario más bajo”, subrayó.

“En el fondo trata de ocultar la poca acción del gobierno nacional frente a tamaña pobreza. Es la ausencia del estado frente a tantos problemas sociales. En la Argentina se han perdido 500 mil puestos de trabajo, con una pobreza del 50 por ciento donde uno de cada dos niños está en situación extrema. El gobierno intenta planchar en un millón de personas las desocupadas, aunque en realidad son unos 12 millones quienes tienen problemas de trabajo”, sentenció. Dijo que al dejar de abonarse el IFE por la pandemia de coronavirus, la crisis económica se agrava hasta límites insospechados.

“Ningún país saldrá adelante en base al asistencialismo ni planes sociales, sino apelando a la capacidad laboral de la población, y a aprovechar los recursos naturales para ponerse a trabajar”, afirmó Servín.

Se preguntó luego cuántos trabajadores de Formosa alcanzan los 70 mil pesos. “Son muy poquitos quienes acceden acá a ese monto A todo esto, debemos agregarle el grave problema de la inflación que se come los salarios. No hay que confundir ni poner pobres contra pobres. Nos trajeron en este punto y aun teniendo empleo y sueldo, hoy sos pobre. Antes, si no tenías laburo, eras pobre, ahora con trabajo y todo, igual sos pobre. Nos codeamos con Santiago del Estero por los sueldos más bajos del país”, remató el dirigente político de izquierda.

