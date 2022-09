Servín: “Reclamamos fuentes de trabajo con ingresos que cubran la canasta familiar”

28/09/2022

El profesor Fabián Servín referente del Polo Obrero se refirió a la movilización realizada en la Zona Sur en cercanías el puente El Pucú.

El docente enunció que se convocaron diferentes organizaciones, trabajadores desocupados, que vienen reclamando desde hace tiempo al gobierno por trabajo genuino, muchos participes de su organización son trabajadores informales que viven de la changa y solo tienen contratos en negro por eso reclaman al gobierno ingresos que cubran la canasta familiar que está en 120 mil pesos.

«Reclamamos alimentos para los merenderos, comedores, porque el gobierno cada vez envía menos y me refiero al gobierno nacional porque el provincial no pone absolutamente nada, y como no hay trabajo también poder acceder a los programas sociales los trabajadores se siente bastante sobre todo en los desocupados por lo tanto necesitan de algún ingreso que puede ayudar a la economía familiar tan golpeada», advirtió.

Además sostuvo que estás jornadas de lucha se replican en todo el país para ver si de esta forma el gobierno se sensibiliza ante la situación que están padeciendo millones de trabajadores en toda la nación, en la Argentina en estos días saldrá un frente conformado por más de 50 organizaciones, acá en Formosa están solamente alguna de ellas pero existen los reclamos provinciales más allá de que es una jornada nacional.

«Sumamos a todo esto los reclamos provinciales cómo son los alimentos que lo venimos pidiendo hace tiempo al Gobierno pero hasta ahora no tenemos respuesta, y hemos hecho movilizaciones al Ministerio de la Comunidad pero nunca tuvimos ni siquiera la oportunidad de sentarnos a discutir estos problemas, es decir hay cuestiones nacionales que se combinan con reclamos locales, está lucha será hasta el mediodía luego se realizará una asamblea para ver cómo continuar si será mañana u otro día con otro tipo de medidas pero los cortes se hará en principio hasta el mediodía”, manifestó.

“El problema más grave es que de Nación cada vez se envían menos recursos, para que tengan una idea antes enviaban 1400 kg de leche cada dos meses y hoy solo envían 800 kg de leche, y antes eran 200 familias y hoy eso aumentó en 600 familias, es decir hay un ajuste en los alimentos y ese es el problema grave que estamos teniendo, porque la leche que envían la utilizamos para sostener los merenderos» agregó.

Servín dijo para terminar que a medida que se agrava la crisis el gobierno lugar de reforzar las asistencias las está recortando, sin contar que en la provincia el gobierno de Insfran no colabora en nada con la situación como sucede en otras localidades ya que no es sorpresa de que son más familias las que hoy se acercan a los merenderos, y a los comedores para buscar este paliativo que no le soluciona la vida a nadie pero son ayudas cotidianas que se valorizan porque son muchas las familias que la están pasando muy mal por los altos índices inflacionarios.