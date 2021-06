Siembran desocupación, hambre y pobreza, persiguen a los que trabajan, prohíben Ollas populares, cerraron comedor de Cáritas que alimentaba 250 chicos. Ese es El Modelo?

26

Con el pretexto de la pandemia el mentado Modelo Formoseño, mostró su peor y más autoritario rostro, que lo llevaron al abogado Pedro Velázquez Ibarra a asegurar que “Gildo Insfran, perdió la cordura” y a cuestionar “nunca vi una persona tan vinculada al narcotráfico y tan enredada en la corrupción”.

De igual manera el prestigio médico clorindense Manuel Giménez pidió una “junta médica psiquiátrica para Gildo Insfran y sus siniestros funcionarios”.

El coronavirus queda insignificante a lo que podemos llamar hoy en GILDOVIRUS, que es más letal que muchísimos otros virus

“El coronavirus queda insignificante a lo que podemos llamar hoy en GILDOVIRUS, que es más letal que muchísimos otros virus, por eso pido que se hagan eco y evalúen la posibilidad de una junta médica de Salud Mental para este personaje, porque se lo ve tan mal físicamente, las pocas veces que se lo ve ya que está como escondido, tiene una mirada tan perdida que asusta por eso con un equipo adecuado de psiquiatras y psicólogos no de la provincia de Formosa se podrá ver que esta persona no está en condiciones de encabezar una provincia ni estrategias sanitarias, como una junta médica podrá ver que tiene alguna enfermedad grave mental, algún tipo de alteración que nubla su juicio o lo peor una psicopatía con una personalidad manipuladora que goza con el sufrimiento de tanta gente”, afirmó el especialista en salud Clorindense.

Una pesadilla: siembran hambre y pobreza, e impiden ollas populares

Esto es una pesadilla, luego de un año de tenernos encerrados, de destruir la economía, desactivar la educación, de no dejar trabajar, producir y generar fuentes de trabajo a nadie, de descuidar todo, mientras la gente sigue muriendo de Covid y de tantas otras cosas.

Mientras se multiplican los contagios y de privilegiado “cero casos de Covid” llegamos en pocos meses a liderar el ranking de contagios diarios superando holgadamente a 20 provincias, nuestras desquiciadas autoridades provinciales se dan el criminal lujo de prohibir ollas populares para que sectores no políticos y no ligados al Gildismo provincial, puedan alimentar a la gente que tiene hambre, hasta llegar al despropósito de robarle un terreno a Caritas para impedirles alimentar y cortarles a 250 niños del Lote 111, cuestionó el prestigioso profesional formoseño.

Funcionarios multimillonarios que perdieron el olfato, la dignidad y la vergüenza, y solo huelen a su riquezas mal habidas, tienen la caradurez de pedirle al Obispo que “huela a sus oveja”

Es increíble que prohíban trabajar, hacer changas y hasta vender limones para llevar dignamente el pan a la mesa, y que encima funcionarios que cobran puntualmente sus jugosos sueldos y que nunca hicieron -ni simbólicamente- ninguno de los esfuerzos que siempre les exigen a los demás, tengan la crueldad y la perversidad de prohibir ollas populares que no haga partidaria y electoralmente Blanca Denis, Cacho García y Edgar Pérez con la “17 de Octubre” y con fondos del Estado facilitados inescrupulosamente por el ministro Jorge Ibañez.

Hasta llegaron a la desfachatez de sacarle a Cáritas un terreno del Lote 111 donde tenían un comedor y un merendero donde alimentaban a 250 chicos, y encima multimillonarios funcionarios que perdieron el olfato, la dignidad y la vergüenza, y solo huelen a riquezas mal habidas, tienen la caradurez de pedirle al Obispo de la iglesia católica, que “huela a sus oveja”.

La respuesta no se hizo esperar, rápidamente el obispo de Formosa, José Vicente Conejero, aseguró “que Ibañez y González digan lo que quieran, a mi no me afecta, pero la pobreza ha aumentado“, y “da la impresión de que si el gobierno no hace las cosas, no tiene valor el trabajo de otras instituciones que no hacen política partidaria para llevar agua para su molino”, recordándoles que ellos son políticos elegidos que cobran como funcionarios “para servir al pueblo y buscar el bien común”.

Aunque les moleste, “Esta percepción no es solo mía, hay un incremento de pobreza, y del desempleo, porque esto de la pandemia ha perjudicado todo”, aseguró.

“Ibañez y González echan agua a su molino, ellos son políticos partidarios oficialistas, que cobran como funcionarios, y tienen que ponerse en la piel de los autónomos y la gente que quiere trabajar, pero el hecho que tengan un sueldo asegurado de funcionarios tal vez los afecte y haga que no tengan tanto sentimiento hacia personas que tienen realmente muchísima necesidad”

“Estos son políticos partidarios oficialistas que cobran como funcionarios y tienen que ponerse en la piel de los autónomos, comerciantes que lo tienen todavía mucho más difícil, cuando uno tiene asegurado un buen sueldo como ministros o funcionarios puede que ahí no les afecte o no tengan tanto sentimiento hacia personas que tienen realmente muchísima necesidad”, subrayó Conejero.

Lo del pastor con piel de cordero, corre por cuenta de González, yo hace 45 opté por vivir en Formosa, quiero y me entregó al pueblo formoseño y trató de servir a los más humildes Teníamos un comedor que atendía a más de 200 niños y de golpe y porrazo algún funcionario ha dicho que no tenemos el título de propiedad y nos sacaron porque parece que si no hacen ellos la tarea, no sirve, esa es la realidad

“Nuestra presencia en los barrios más humildes es esencial como en Lote 111 donde teníamos un comedor que atendía a más de 250 niños y de golpe y porrazo algún funcionario ha dicho que no tenemos el título de propiedad y nos sacaron porque parece que si no hacen ellos la tarea, no sirve, esa es la realidad”, no quiero armar lío ni confrontar, aclaró.

Da la impresión de que si el gobierno no hace las cosas y no lo llevan y supervisan ellos, pareciera que no tiene valor el trabajo que puedan hacer otras instituciones que no son partidarias

“Hay injusticias y desigualdades que son escandalosas, esto es de larga data, debemos progresar para una mayor repartición de bienes más equitativa, con mayor solidaridad y en esto tenemos que empeñarnos todos, sabemos que hay mucho partidismo, pero debemos comprometernos para que vayamos poco a poco superando esto por lo menos para vivir con dignidad ante estas desigualdades crecientes que existen, lo viene diciendo la iglesia desde hace décadas que ‘pocos tienen mucho y muchos tienen poquito’, todo eso podrían tener muy en cuenta estos señores que son elegidos para servir al pueblo y al bien común”.

Comments

comments