Silvera aseguró que la presencia de Leo y Julieta en Tres Lagunas, aceleró la inauguración demorada 3 años de la Escuela 21

62

El productor agropecuario Víctor Silvera, agradeció el trabajo de Radio Parque que con Leo Fernández y Julieta González fueron al lugar, porque gracias a esto evidentemente se inauguró el edificio de la institución educativa, que ahora lo van a disfrutar los niños que con una obra terminada hace tres años, esperaron un lugar en la agenda para que las autoridades se dignaran a inaugurarla.

Esta obra fue iniciada el primero de diciembre del año 2016, y fue culminada a mediados del año 2017, siendo una exageración el tiempo que tardaron para la inauguración ya que la escuela estaba construida y terminada hace tres años, aseguró el vecino de esa escuela.

Mirá También:

«Solo le faltaban detalles a la escuela, las verjas se pintaron por tercera vez, hay muchas cuestiones acá en Tres Lagunas, por la parte negativa yo hablaba con la directora y ella me decía que este hermoso edificio va a traer muchas más alumnos, que la escuela podría tener otra categoría y esto tiene que ver con el estatuto del docente, es decir que hace muchos años podría tener una segunda categoría, eso quiere decir mayor índice para los docentes, mejor remuneración, creación de cargos, la creación del vicedirector por ejemplo, porque no tiene la vicerrectoría porque es de tercera categoría y todas estas cuestiones son las que las que mantienen en la oscuridad», agregó.

La producción esta peor que la educación

Con respecto a la situación de los productores advirtió que esperan cosechas muy pobres, en el caso del algodón prácticamente no creció pero han pasado los años y se ha gastado mucha plata y no solo se trata de pagar las semillas sino que tiene que sobrar para seguir trabajando y esa es la lucha en conjunto con la Federación Agraria porque realmente necesitan una ayuda extraordinaria por la situación de sequía extrema, quema de campos que afectó a muchos y el productor formoseño hace mucho tiempo que tiene rezagado y en muy malas condiciones.

«Tenemos todo para ser un ejemplo en la provincia de Formosa ya que sobra la materia prima, pero hay campos que no tienen su alambrado perimetral, porque el crédito no sobra para comprar los postes ni los alambrados”, se quejó.

“Estamos lejos de otras épocas hoy cualquier provincia nos puede pedir primicias, y hay algunos cultivos con los cuales nosotros podemos hacer primicia todavía, pero nos han obligado a desplazar porque esa producción la están importando de otros países como Bolivia”, analizó.

“Conozco la zona de Santa Fe como Buenos Aires, Mar del Plata que trabajan de una forma impresionante y es imposible competir, uno de los verduleros decía que lo que más quería era la palma para hacer invernáculos a lo que nosotros tenemos de sobra, pero hay que promocionar todo esto y dar créditos en cuanto al flete si bien es caro si se corta un árbol que no sembró igual le queda ganancia» sostuvo.

También añadió que una de las cosas que el campo formoseño está sufriendo es la falta de caminos hay personas que tienen que arrear sus vacas de 20 a 25 km para ir a pasar algún lugar, o para llegar a las balanzas o a los corrales, y este ciudadano paga el mismo impuesto que el que está sobre ruta pero este que paga no cuenta con ninguna comodidad.

«Es muy difícil producir en Formosa por eso siempre hablo de una reparación histórica para el hombre de campo, porque cualquiera que sea el partido que gobierna en la provincia y quiere lograr que esto produzca va ser imposible porque las áreas están cubiertas por montes solamente, y siempre digo que cuando nosotros ya no estemos quizás los Chinos vengan a producir todas estas tierras» dijo Silvera.

Para terminar indicó que se le quitó el trabajo a la gente sobre todo en las tareas del campo que es durísima, no cualquiera lo hace, siendo que el productor si viene la sequía, inundación, temporales, granizos, pierde todo, pero aún así para la próxima vez intenta preparar mejor el trabajo, y otra cuestión preocupante es que están quedando muy pocos jóvenes en el campo, cuando esta generación se vaya no se sabe quién quedará a producir la tierra, si bien se creó hace 15 años una escuela agrotécnica esto no se ve reflejado en el pueblo, siendo la falla del estado, porque los chicos no tienen motivación y se terminan yendo.

Comments

comments