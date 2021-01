SIN GRIETAS: Gobiernos del FDT y JXC acuerdan presencialidad como sea

6

Estuvo el ministro Trotta en Formosa, y no dijo nada que no sepamos, nada, se trató de una puesta en escena con los gremios que aplauden -habitualmente- los aumentos miserables haciendo lo que saber hacer. Aplaudir.

Un ministro nacional que vino a informarnos que la presencialidad se va a dar como sea, con vacunas o sin vacunas, con protocolo o sin protocolo, y que ratificó que la experiencia formoseña de presencialidad de fines de noviembre del 2020 es un modelo para imitar en otras provincias; o sea, una palangana, cinco litros de lavandina y sanitizantes, dos panes de jabón blanco y un atomizador para cada escuela. Explicó Nilda Beatriz Patiño, secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados de Formosa.

Colegas, en nuestra provincia la situación de cada escuela no cambió, empeoro. Con un centenar de establecimientos convertidos en Centros de Atención, con tres departamentos cerrados para la circulación interprovincial y con restricciones de circulación interna en cada uno de ellos. Hoy tenemos menos establecimientos para albergar masivamente a los alumnos.

Cuando la mayor prevención pasa por la higiene resulta importante reflexionar sobre nuestra realidad. No hay agua suficiente, no hay personal de limpieza o de sanitización, no hay elementos para la limpieza y la sanitización, hay problemas en sanitarios (baños, canillas, inodoros, piletas en los patios, etc.). Siendo el comedor en las escuelas tan importante, diría esencial, resulta muy estratégico decir que:

No hay cocineros designados por el estado, en la mayoría de los casos es una madre que por un monto de hambre o por mercaderías atienden el comedor, prepara las comidas y mantienen limpio el espacio. ¿Quién le garantiza su seguridad y salud con la protección necesaria? ¿Quién se ocupará de airear ambientes y limpieza de superficies? ¿Será como el 2020 otra tarea de lxs docentes sumada a la presencialidad y la virtualidad…?

El salario inicial que hoy celebró como resultado de la Paritaria Nacional el ministro Trotta, es de 27.500 pesos; mientras este mismo gobierno dice que para vivir se necesita 54.208 pesos. Ese es del valor de la Canasta Básica hoy.

No hay política nacional, no precisan ¿cuáles serán los recursos; cómo se distribuirán y para que serán? no hablan de recursos, ni de políticas de salud, cuidados ni siquiera de organización. Solo acordaron cual es el margen de explotación y ajuste sobre los docentes y la comunidad educativa.

No creo que haya un solo docentes no quiera estar al aula, pero antes de hacerlo debemos solicitar, exigir, reclamar que se cumplan todas las previsiones posibles y se garantice el cuidado de la salud previo a la presencialidad. Afirmó Nilda Patiño.

