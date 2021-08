“Somos todos Max”: Neme defendió a su candidato, culpó a Gildo Insfran y pidió a los formoseños vestirse de Naranja para defender a Max Talavera

406

Luego de la detención por estafas reiteradas de su precandidato a diputado nacional Max Talavera en un local partidario de “Estamos con Vos” en Laguna Blanca, desde la comisaria octava en la Nueva Formosa donde se encuentra detenido a la espera su traslado a Santa Fé donde será juzgado por quedarse con los dineros de varios vecinos de la localidad santafecina de Venado Tuerto, la Concejal peronista Gabriela Neme salió a defenderlo enfáticamente a culpar de su detención a Gildo Insfran, a considerarlo preso político y a pedir a todos los formoseños a vestirse de Naranja para defender a Max Talavera .

“Somos Todos Max Talavera”, pidió a los formoseños

La dirigente peronista reconoció que desde hace tiempo conocía las gravísimas denuncias y acusaciones que pesaban en su contra y que Max Talavera con lagrimas en los ojos le había dicho “me voy a bajar de la candidatura para no perjudicarte”, y que ella le manifestó “No Max vos no te vas a bajar, porque no estas solo, Estamos con Vos“.

“Hoy más que nunca todo el equipo está con Max, victima de persecución política. por eso hoy más que nunca estamos con vos, porque todo el equipo está con Max”

La legisladora manifestó que Talavera fue pues quién se animó enfrentar en Laguna Blanca y meterse en la política para enfrentar a Gildo Insfrán y su modelo de atraso, porque lo que sucedió es una clara persecución política, ya que no existe firma en ningún papel de su candidato que pueda confirmar una estafa.

“Sabíamos de esto, pero igual confiamos en Max porque nunca nos mintió, pero según la ley hasta que no se demuestre lo contrario es inocente, sino cómo puede ser que la Cámara Nacional Electoral haya convalidado su candidatura con una supuesta orden de detención, y es supuesta porque él estuvo el fin de semana en Venado Tuerto, y si existe la orden de detención debería estar en el sistema, la orden de detención la firma el doctor Mauriño de Clorinda pero no podemos tener acceso al supuesto exhorto que ordena tal detención, el pecado de Max es animarse a ser candidato en Estamos Con Vos, con lágrimas en los ojos me dijo “me voy a bajar para no perjudicarte” pero le dijimos que no, ya que no está solo, hoy más que nunca estamos con vos porque todo el equipo está con Max”, sostuvo.

La edil justicialista expresó que Talavera es una víctima de la persecución política, esto lo ordenó Gildo Insfrán a Mauriño porque su candidato nunca fue notificado de una orden de detención y una causa, él también fue víctima de esta estafa, advirtió que dará las explicaciones correspondientes y qué ha pasado con muchas empresas de cobranza, o de preventa donde algún vendedor avivado usa el nombre de la empresa, Max también fue víctima de la estafa, hay políticos santafesinos inmiscuidos en la causa.

“Por eso decimos que así como Cristina fue candidata, como Macri fue candidato como Gildo sigue siendo candidato a pesar de Ciccone, pero los sectores políticos hicieron leña del árbol caído de Max sin ver que tienen que pensar antes de tirar la primera piedra, es fácil condenar a otros y decir cualquier cosa, el pecado de Max es noticia porque es candidato de Gabriela Neme, en la carátula son dos tres implicados pero la otra persona que está en Venado Tuerto hasta libre, pero Max está en un calabozo de la comisaría, está con presos comunes, está en el calabozo con una pantalla de Lapacho Canal 11 pasando permanentemente qué Max Talavera por ser candidato de Gabriela Neme fue detenido, cuál es la seguridad que le dan, lo están exponiendo, uno de los muchachos se acercó y le dijo “acá no estas seguro mas sabiendo que estas con la Neme“, advirtió.

Además señaló que preocupa en la provincia el permanente avasallamiento del Derechos Humanos, porque no lo citaron a declarar como corresponde, cuál habrá sido el oficio que vino de Santa Fe porque hay dudas de que el juez de Venado Tuerto haya ordenado la prisión de Max Talavera, el juez ordena la detención es de Clorinda sin embargo lo retienen en Formosa, porque no lo dejaron en Laguna Blanca donde está su familia, si supuestamente tiene que estar bajo la jurisdicción del juez que ordena la detención y es el Juzgado de Instrucción II de Clorinda.

“Le pedimos al doctor Mauriño que vele por la seguridad de Max que no puede estar con presos comunes por qué pasó por el filtro de la Justicia Federal para convalidar su candidatura, porque lo persiguen, porque Gildo Insfrán tiene miedo y sigue persiguiendo opositores que somos la única y verdadera oposición en Formosa, Talavera se animó hacerle una caravana en el pueblo de Insfran, la primer caravana opositora y que fue contundente, en el pueblo de la corrupción de la política donde nace y existe el mayor apriete a los ciudadanos, a pesar de eso Max en su reunión política juntó más de 120 personas, pero Laguna Blanca le va a decir sí a Max y saldrá de este lugar victorioso como cada uno de nosotros que somos perseguidos, porque esto es lo único que hace es fortalecernos por eso le pedimos al Gildo Insfrán que se anime a enfrentarnos en las urnas como corresponde“, dijo Neme.

Para terminar sostuvo que el Gobernador debe dejar de ordenar a los jueces perseguir a opositores, porque todos los que piensan distinto terminan tras las rejas, pero hoy se dice basta por eso pide la ciudadanía que no se deje engañar, porque van a decir mil cosas pero Talavera sigue siendo ese joven emprendedor con sueños que fue presentado el día del lanzamiento de campaña, y hoy más que nunca representa a su espacio y se debe dejar que sea la justicia quien resuelva su situación, y debe ser la justicia de Venado Tuerto no la formoseña, no la justicia cómplice del gobierno de Insfran qué es la que ordena esta detención, por eso seguirá trabajando para conseguir de que Talavera esté libre. porque el principio de que la inocencia se presume no existe en la Argentina para los que piensan distinto, pero Max Talavera va a demostrar su inocencia, por estas cosas nos duele Formosa porque somos Venezuela, pero a pesar de todo se continuará más firme que nunca.

Comments

comments