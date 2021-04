Sufre una enfermedad crónica, es inmunosuprimida y exige al gobierno que se vacune a discapacitados contra el Covid 19

23

Micaela Boratto una joven formoseña de 26 años, es licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia y sufre de Artritis Reumatoidea Idiopática Juvenil, una enfermedad crónica, degenerativa y sin cura. Ella publicó en su muro del Facebook y su reclamo se hizo viral, generando mayor conciencia con el padecimiento de las personas que sufren enfermedades autoinmunes.

En su posteo relata “Hace 11 años tomo Metotrexato “te saca años de vida”, dicho por uno de tantos médicos que me vieron. Hace 2 años la combinación de remedios dejo de hacer efecto y tengo que inyectarme otra droga cada 15 días, aprendí a hacerlo sola en mi casa”.

“Hace 11 años soy inmunosuprimida y 6 años legalmente discapacitada” aclaró que después de tantos años aprendió a convivir con la enfermedad. “Es lo que me toca y lo voy a llevar el resto de mi vida” sostuvo la joven.

“Si yo pudiera tendría tu enfermedad para no verte sufrir” me dijo mi mamá el día que nos enteramos del diagnóstico. “Que injusto que tengas que pasar por todo esto siendo tan joven” dice la gente cercana.

“Lo que realmente me parece injusto es que en mi provincia, transitando esta pandemia, no se tenga en cuenta a los discapacitados, a nosotros, los más débiles de la sociedad”.

“Personas con tres veces más riesgo de morir en caso de contraer coronavirus que cualquier otro individuo sano. Personas superpropagadoras por tener cargas virales mayores. Hoy hablo desde mi lugar, desde mi realidad, que es la misma que viven un montón de personas y algunas en situaciones peores y muchos más graves”.

“¿Cuál es el criterio medico y cientifico que toman para dejarnos a tantas personas vulnerables y frágiles en el olvido? ¿Es justo el manejo del programa de vacunación que se está llevando a cabo en Formosa? Y yo sola me contesto: no, en absoluto, esto se llama desidia y abandono”.

Finalmente dijo que: “No me interesa la política. No pertenezco a Ningún partido ni movimiento. No se de que manera debo actuar para que este pedido llegue a alguien que haga algo por nosotros, pero lo único que se me ocurre en este momento es hacerlo público”.

