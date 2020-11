Suizer: El fallo de la CSJN es histórico en Formosa, y si la provincia no la acata iremos al Congreso a pedir el remedio Federal

1

Se ha trabajado por esto durante días y noches, nosotros representamos a una totalidad de 1040 personas que estaban varados en diferentes puntos, muchos de ellos durmiendo bajo puentes, en el monte sin comida ni dinero, el gobierno de Formosa de manera caprichosa se negó a acatar en todo momento las decisiones de la justicia de primera instancia, desde el juez Carbajal, hasta la Cámara de Apelaciones de Resistencia en segunda instancia, ratificando la inconstitucionalidad del régimen ordenado y administrado, porque esto ya era una limitación de derechos, cuestionó el abogado Daniel Suizer.

No se estaba organizando el acceso a la provincia sino suprimiendo el derecho a la libre circulación, pero el gobierno en vez de acatar cerraban cada vez más de una manera caprichosa al no dejar entrar a los formoseños quienes aun con una sentencia judicial no los dejaban entrar, ya desobedeciendo un mandato judicial.

Pese a todos los artilugios y apelaciones que hicieron solo para salirse con el gusto de hacer lo que querían, ahora este fallo es bien claro y contundente simplemente refleja lo que venía diciendo el juez Carbajal y la Cámara de Apelaciones.

Este fallo nos da la razón a los abogados que veníamos planteado una inconstitucionalidad y una limitación con restricción a la libre circulación y a la libertad con saldos lamentables como una vida humana como fue el caso de Mauro Ledesma, u otras situaciones de personas que arriesgaron sus vidas tirándose a las aguas del río Bermejo.

Es fundamental que Formosa acate el fallo de la CSJN, porque si no hiciese caso estamos en condiciones de acudir al Congreso y pedir la intervención de la provincia y esto corresponde, fundamentado en el artículo 5 y 75inc.31 de la Constitución Nacional porque lo que se trata de asegurar y proteger es la integridad, autonomía y subsistencia de la provincia dentro de una unidad coherente dentro de un estado federal, hay antecedentes de esto como el caso de la provincia de Santa Cruz, por lo tanto espero que la provincia de Formosa recapacite y cumpla con la sentencia.

Si la provincia no acata lo dispuesto por la Corte pediremos la intervención federal y que esto se discuta en el Congreso, sería muy grave que un gobierno provincial desacate el mandato de la máxima autoridad judicial de la República Argentina, por lo tanto, vamos a estar atentos para ver cómo actúa el gobierno y ver si de una vez por todas culmina con esta actitud caprichosa.

Amén de ello debemos destacar que estas situaciones violaron los DDHH de muchas personas, nosotros tenemos un fallo judicial donde se consuma una eventual violación a estos derechos al protocolo de Brasilia contra las personas en situación de vulnerabilidad y la presunta violación al Pacto de san José de Costa Rica, ambos tratados internacionales adheridos por la Argentina en el art. 75 inc. 22 de la CN, por lo tanto hay que cumplirlos porque estos tratados no están solo para dictar conferencias en el Concejo de la Abogacía, sino para ser cumplido en beneficio de cada ciudadano en este caso formoseño.

Por lo tanto, espero que la provincia acate el fallo y no tengamos que recurrir al Congreso para solicitar la intervención de la provincia de Formosa, advirtió Daniel Suizer.

